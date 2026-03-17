Policías antomotines liberan cruceros que mantenían organizaciones, hay detenidos (09:20 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Policías Estatales antimotines mediante un operativo liberaron esta mañana bloqueos que mantenían integrantes de organizaciones sociales en diversos cruceros de la capital.

Ante la falta de acuerdo con los manifestantes el Gobierno hizo uso de la fuerza pública para iberar las aretrias que se encontraban bloqueadas desde temprana hora.

Un impresionante operativo montado por la Policía Estatal liberó los bloqueos en el crucero de 5 Señores, ADO y Fonapas.

https://x.com/adn_sureste/status/2033931727890944254?s=20

Ante la llegada de los uniformados, los manifestantes huyeron del lugar.

Algunos fueron detenidos por los efectivos policiales.

La situación es de tensa calma, se espera que haya respuesta de los líderes a estas acciones.

Por su parte, El Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la liberación de vialidades bloqueadas en la ciudad de Oaxaca de Juárez, bajo un esquema de cero tolerancia a la afectación de terceros y respeto absoluto a los derechos humanos y libre manifestación.

Se garantiza el libre tránsito de la ciudadanía tras una intervención basada en el diálogo y sin incidentes.

Elementos de nuestras corporaciones mantienen presencia permanente para evitar nuevos cortes a la circulación y asegurar el orden público.