Vecinas y vecinos de Eucaliptos participaron en una exitosa jornada de Tequio Vecinal (12:30 h)

2025/11/16  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez,  16 de noviembre. Este domingo, la colonia Eucaliptos se sumó con energía a una nueva jornada de Tequio Vecinal, estrategia impulsada por el presidente Ray Chagoya para construir una ciudad más limpia, ordenada y segura desde el trabajo comunitario.

Desde las 07:00 horas, vecinas, vecinos y brigadas municipales intervinieron la Calle El Tule, desde Libramiento Atoyac hasta Calle Palmeras, donde realizaron limpieza general, retiro de basura acumulada y acciones de mantenimiento en espacios comunes.

Las y los participantes acudieron con escobas, recogedores, palas, arañas, machetes y guantes, demostrando el compromiso que caracteriza a este esfuerzo ciudadano.

El Gobierno Municipal destacó que los Tequios Vecinales reafirman que la transformación inicia en cada colonia, donde la suma de esfuerzos entre ciudadanía y autoridades da resultados visibles para una ciudad limpia y segura.

