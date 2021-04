Usuarios reportan fallas en Twitter (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. Usuarios de todo el planeta han reportado fallas en Twitter: desde no permitirles el acceso a la red, no cargar información de cuentas, no permitir e envío de mensajes, ni leer los comentarios a tuits.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial al respecto.

El mensaje más común que les ha aparecido a los usuarios es “Error. Algo salió mal“.

Asiduos a la red social han reportado en sus cuentas que hubo un fallo el viernes pasado, pero debido a su brevedad no generó mayores molestias, pero durante este sábado se ha registrado cierta intermitencia en el sistema.

En la red social ya está el hashtag #TwitterDown y los memes no se han hecho esperar.

Algunos de ellos hacen referencia a las burlas desde Twitter a la caída de sus competidoras, Facebook y Whatsapp, en particular.

Otros tuiteros incluso han reiniciado sus equipos creyendo que no “jalaban” señal.

