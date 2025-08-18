Un muerto y varios lesionados saldo de accidente sobre la 190 a la altura de Tlalixtac (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Un fuerte accidente se dio esta tarde sobre la carretera federal 190 a la altura del crucero de Tlalixtac de Cabrera entre un taxi colectivo y particular.

Tras el fuerte impacto entre las dos unidades uno de ellos terminó volcado con las llantas hacia arriba de cuyos ocupantes se desconocen sus identidades así como la condición de su salud.

En la otra unidad del servicio público de alquiler marcada con el número económico 01-809 del sitio “TU RERMOS CARÍN” A.C., de Tlalixtac de Cabrera, la cual sufrió daños de consideración resultaron lesionados pasajeros que iban a bordo.

Desafortunadamente uno de ellos falleció por el fuerte impacto a un costado del taxi.

Mientras que el presunto responsable del percnace fue detenido por las autoridades para deslindar responsabilidades.

Los lesionados fueron auxiliados por personal de emergencia de Tlalixtac de Cabrera y trasladados para su atención médica a bordo de la ambulancia de dicha comunidad.

En tanto, elementos de la Policía Vial Estatal acordonaron la zona mientras se realizaban labores de rescate para evitar otra tragedia con conductores que circulaban en la zona.