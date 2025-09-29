Un muerto y varios lesionados dejan accidentes en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y en Juchitán (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Accidentes en carreteras de Oaxaca dejan como saldo una persona fallecida y varios más con lesiones.

El primer hecho se dio en la supercarretera Cacnopalan-Oaxaca donde por un choque entre dos vehículos una persona del sexo masculino perdió la vida.

Tras la llamada de emergencia emitida al C4 que reportaba un hecho de tránsito sobre la carretera 135D Cuacnopalan-Oaxaca en el kilómetro 2 con dirección de Oaxaca a Huitzo.

Al llegar elementos de la Policía VIal Estatal al lugar visualizaron 2 ambulancias del municipio de Etla atendiendo a dos personas lesionadas, una del sexo masculino de nombre Jersson H. O., de 31 años de edad, y una del sexo femenino identificada como Mónica E. S., de 27 años de edad, ambos de Veracruz, quienes fueron trasladados para su atención médica a un hospital. Así mismo, una persona del sexo masculino se encontraba derribado con la cara hacia abajo sin signos vitales cubierto con una manta de color blanca.

Las unidades de motor involucradas fueron una camioneta marca Mitsubishi color gris placas de circulación 512WHY de la Ciudad de México y otra unidad marca Subaru tipo BRZ color rojo con placas circulación PXC770E las cuáles contaban con huellas visibles de choque.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Villa de Etla arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al panteón municipal de la Villa de Etla para la práctica de la necropsia de ley.

En otro hecho de tránsito en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, un conductor de una motocicleta derrapó su unidad quedando inconsciente.

Estos hechos se suscitaron cerca de la 19 horas en el kilómetro 2+500 de la carretera que conduce de Juchitán a Santa Maria Xadani, donde el individuo fue hallado inconsciente por lo cual se desconoce sus generales .

El sujeto quien conducía una motoneta color rojo con negro marca Italika, fue localizado por los elementos de la Policía municipal de Juchitán como primer respondiente.

A su llegada integrantes del grupo Operativo Interinstitucional Juchitán Seguro, quienes realizaban su rondín en esa zona, abanderaron un hecho de tránsito para evitar otro percance.

El lesionado fue trasladado a un nosocomio para su atención médica por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos.

