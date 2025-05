Un día como hoy 5 de mayo… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo.

Día Mundial del Asma.

Día Internacional de la Matrona o de la Partera.

Día Mundial del Patrimonio Africano.

Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar.

Día Mundial de la Higiene de Manos.

Día Mundial de la Lengua Portuguesa

Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.

Día Mundial del Síndrome del maullido de gato[ o síndrome de Lejeune, es una enfermedad congénita infrecuente caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato, dismorfismo facial característico, microcefalia y discapacidad intelectual.[

México: Cinco de mayo, conmemorando la batalla de Puebla, en la que mexicanos se enfrentaron a franceses, siendo los primeros los vencedores.

985

Sale de campaña de la ciudad de Córdoba, actual España, el ejército de Almanzor, caudillo del Califato de Córdoba. La expedición culminará el día 6 de julio con el asalto y conquista de Barcelona. Lleva consigo alrededor de 40 poetas asalariados para que narren sus victorias.

1518

Después de descubrir y reconocer la isla de Acuzumil o Cozumel, el capitán Juan de Grijalva y su gente desembarcan y toman posesión de ella en nombre de los reyes católicos.

1721

Se funda el Municipio de Cortázar Guanajuato.

1766

Muere en París, Francia, el médico francés Jean Astruc, autor de importantes obras sobre sífilis y enfermedades de transmisión sexual.

1789

Se reúnen en el palacio de Versalles, Francia, por primera vez desde hace 175 años, los Estados Generales, asamblea con representantes del clero, nobleza y burguesía. Con este gesto, la monarquía de Luis XVI que se halla al borde la bancarrota y distanciada de parte de la aristocracia, trata de calmar la agitación social.

1804

El científico alemán Alejandro von Humboldt, de viaje por la Nueva España, estima que la población asciende a unos seis millones de habitantes.

1808

Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que este renunciaba a su corona en favor del emperador francés.

1813

Nace en Copenhague, Dinamarca, el filósofo Søren Aabye Kierkegaard, considerado uno de los padres del existencialismo y una de las figuras más reconocidas internacionalmente de este país nórdico.

1818

Nace en Tréveris, Alemania, el político, economista y filósofo Karl Marx, autor, junto a su amigo Federico Engels, del libro: “El Capital”. Creador del Materialismo Dialéctico y el Materialismo Histórico, que hoy esta vigente, que permitió el desarrollo de las Ciencias.

1821

Muere en la isla de Santa Elena a los 52 años Napoleón Bonaparte.

1828

Nace en Kołobrzeg, Polonia, el astrónomo Albert Marth, quien descubrió 600 nebulosas y un asteroide.

1846

Nace en Municipio de Grums, Suecia, el inventor Lars Magnus Ericsson, fundador de la compañía telefónica Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson.

1846

Nace en Wola, Okrzejska, Polonia, Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz de Oszyk, fue un escritor, Premio Nobel de Literatura en 1905. Es el quinto premio Nobel en la historia del galardón y el primero de Europa Oriental.

1859

Muere en Gotinga, actual Alemania, Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet fue un matemático alemán al que se le atribuye la definición “formal” moderna de una función.

1860

En Italia, Giuseppe Garibaldi, junto con un grupo expedicionario formado por tan sólo 1,000 camisas rojas, inicia la marcha hacia Sicilia, para luchar contra los Borbones del reino de las Dos Sicilias. Esta hazaña terminará de consagrarlo como una figura mítica de la historia de Italia al conquistar el poderoso reino de Sicilia y Nápoles.

1862

Después de 3 asaltos a la ciudad de Puebla, asentamiento de las fuerzas republicanas del Presidente Juárez, comandadas por el general Ignacio Zaragoza, el ejército francés es derrotado. En esta gloriosa hazaña participaron, entre otros: Ignacio Zaragoza, general en jefe; general Ignacio Mejía, cuartel maestre; general Santiago Tapia, gobernador y comandante militar de Puebla; los generales comandantes de división y de brigada: Felipe Berriozábal, Miguel Negrete, Francisco Lamadrid, Porfirio Díaz, Antonio Álvarez y José M. Rojo; coronel Zeferino Rodríguez, comandante general de artillería y el coronel Joaquín Colombres, comandante general de ingenieros. En ‘el parte’ que el general Zaragoza rindió al presidente Juárez y a sus superiores sobre la épica acción desarrollada en los cerros de la ciudad de Puebla, expresa con sencillez y honestidad: ‘El ejército francés se ha batido con mucha bizarría: su general en jefe se ha portado con torpeza en el ataque. “Las armas nacionales se han cubierto de gloria”.

1877

En la tercera glorieta del Paseo de la Reforma es colocada la primera piedra del monumento a Cuauhtémoc, proyectada por el ingeniero Francisco M. Jiménez a iniciativa del general Vicente Riva Palacio.

1877

Porfirio Díaz es nombrado presidente constitucional de la República para el periodo que termina el 30 de noviembre de 1880. Durará en el poder 35 años.

1878

El presidente general Porfirio Díaz y el general y licenciado Vicente Riva Palacio nieto del general Vicente Guerrero, inauguran el Observatorio Astronómico Nacional de México, ubicado inicialmente en el Castillo de Chapultepec. La propuesta original de Porfirio Díaz tenía como objetivo conocer el territorio con fines bélicos, aunque Riva Palacio fundamentó la necesidad de que fuera un grupo bien calificado de astrónomos los que realizaran la labor. A su vez en la Cámara de Diputados Juan A. Mateo había argumentado, sin embargo, la necesidad de contar con cartas geográficas para poder construir caminos y obras de regadío para desarrollar la riqueza del país. Estas instalaciones habían sido diseñadas y supervisadas por el ingeniero Ángel Anguiano. Esa misma noche de la inauguración se determinó el tiempo local utilizando un teodolito para observar dos estrellas a alturas iguales método utilizado previamente por el astrónomo Francisco Díaz Covarrubias en Japón para apoyar la observación del paso de Venus por el disco solar. Al día siguiente se levantó el anteojo zenital observándose el paso del planeta Mercurio por el disco solar. En ese momento, la instalación del observatorio daba un impulso a la ciencia y además que el gobierno mexicano ganaba prestigio a nivel internacional.

1880

León Favre solicita patente para un nuevo sistema de color en la fotografía.

1882

Nace en Portillo, España, el médico español Pío del Río Hortega, descubrió la microglía, células del tejido nervioso, que forman parte del sistema inmune del sistema nervioso central. Nota: Algunas fuentes indican que nació el 1 de mayo.

1886

En Atlanta, Georgia, EE.UU., John Pemberton patenta la Coca-Cola, bebida de color verde a base de extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. A partir de 1919, Coca-Cola se expandirá por el extranjero alcanzando gran popularidad.

1893

Nace en Teotepeque, El Salvador, Agustín Farabundo Martí Rodríguez, revolucionario comunista que participará en las revueltas sociales.

1898

En México es fundada por el Almirante Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres el pueblo de “Payo obispo” que más tarde sería la ciudad de Chetumal capital del Estado de Quintana Roo.

1902

En Nueva York, se publican denuncias contra el Genocidio filipino perpetrado desde el 4 de febrero de 1899 por el Gobierno de EE.UU. Hacia 1913 los militares habrán asesinado a más de un millón de civiles.

1912

Muere en Bogotá, Colombia, el escritor colombiano José Rafael Pombo y Rebolledo, célebre dentro del romanticismo de la América hispana; en Nueva York, Estados Unidos, comienza a escribir, sus obras van dirigidas a los niños.

1912

Con la presencia de 28 países y 2,359 deportistas, se inauguran en Estocolmo Suecia las V Olimpiadas de la Era Moderna.

1920

Dados los avances de los revolucionarios del Plan de Agua Prieta en contra del presidente Venustiano Carranza, éste prepara su salida hacia el puerto de Veracruz para establecer allá su gobierno.

1921

Nace en Mount Vernon, Nueva York, EE.UU., Arthur Leonard Schawlow fue un físico y profesor universitario, Premio Nobel de Física en 1981, por su contribución al desarrollo del láser espectroscópico.

1922

Nace en Bolonia, Italia, Pier Paolo Pasolini, polémico intelectual, escritor y cineasta italiano, ya que en sus obras atacará tanto al catolicismo como al marxismo, a los que llamará “las dos iglesias”.

1930

Parten de la ciudad de México, en el monoplano ‘Morelos’, los pilotos Carlos Rovirosa y Carlos L. Sidar, con intenciones de iniciar desde Oaxaca, un viaje sin escalas hasta Buenos Aires, Argentina.

1933

En los Laboratorios Bell, situados en la localidad de Holmdel Nueva Jersey, Karl Jansky descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia la Vía Láctea.

1943

Nace en Redondela, España, Ignacio Ramonet es un periodista español catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia. Es una de las figuras principales del movimiento altermundista.

1942

En Europa, el general Williams Key asume el mando del ejército de EE.UU.

1944

Gandhi es liberado por motivos de salud, tras 21 meses de arresto.

1945

En Praga se produce un levantamiento antifascista que acelera el fin de la Segunda Guerra Mundial.

1948

México se integra a la Organización de Estados Americanos OEA.

1951

Se presenta el primer ordenador para jugar NIMROD en el Festival Británico.

1960

El presidente soviético Nikita Kruschev, informa al Soviet Supremo de la URSS, que el día 1 de mayo un avión espía norteamericano U-2 fue abatido por los disparos de los antiaéreos soviéticos, resultando apresado su piloto, Francis Gary Powers. En relación con el vuelo añade que lo califica “acto de agresión” de los EE.UU. La tensión internacional se incrementa en plena Guerra Fría.

1961

Después de que la URSS haya puesto el primer ser humano en órbita espacial el pasado 12 de abril, EE.UU., lanza al espacio su primera astronave tripulada con Alan B. Shepard piloto, en un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury 3 que ha sido denominada, “Freedom”, alcanzando una altitud de 187 km. en un viaje de tan sólo 15 minutos de duración frente a los 108 minutos del vuelo de Gagarin.

1977

Muere en Ciudad de México, el actor y director de cine mexicano Julián Díaz Pavía, conocido como Julián Soler. Inicia su carrera en 1931 con la película “¿Cuándo te suicidas?”, en Francia. A su regreso a México actúa y dirige numerosos filmes como “Chucho el Roto” y “Doña Bárbara”.

1979

Se da a conocer la posibilidad de destruir las piedras del riñón por medio de ondas de choque gracias a un aparato creado por la empresa Dornier.

1989

En la Ciudad de México, se funda el Partido de la Revolución Democrática.

1992

Se lanza el juego Wolfenstein 3D, primero para ordenadores MS-DOS.

1994

Fallece en Moinhos de Vento Hospital, Porto Alegre, Río Grande del Sur, Brasil, el escritor, traductor brasileño Mario Quintana, traduce a autores: Marcel Proust y Voltaire, entre otros. Autor de obras: “Espejo mágico” y “Zapato florido”.

1999

Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr la hazaña.

2000

Conjunción de todos los planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol.

2002

En Egipto, el ministro de Cultura anuncia el descubrimiento en la región de Guiza oeste de El Cairo de una nueva pirámide de la IV dinastía faraónica.

2003

Se crea la red social para profesionales Linkedin.

2004

La revista científica Journal of the American Medical Association JAMA publica el tratamiento de un niño que padece anemia de Diamond-Blackfan.

2005

Científicos estadounidenses obtienen óvulos a partir de células madre adultas.

2005

El escritor argentino Juan Gelman gana el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, por su importante aportación a la poesía contemporánea.

2005

La viuda del presidente chileno Salvador Allende, Hortensia Bussi, transfiere al Estado chileno los 100 millones de dólares en obras de arte que conformaban el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, ubicado en Chile.

2006

En Washington dan a conocer que el radar de la sonda espacial Cassini localiza Titán de Saturno en la Luna, que son enormes campos de dunas de hasta 150 metros de altura y cientos de kilómetros de largo, se asemejan a los desiertos en el Sahara.

2006

La cantante Graciela Beltrán, conocida como “La Reina del Pueblo”, es la única artista mexicana invitada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca.

2008

Se instaura el Día Internacional de la Partera, para destacar la función de las matronas en la salud de las madres, bebés y familias, promovido por la Organización Mundial de la Salud OMS.

2009

Se establece el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, para concientizar y promover la búsqueda de soluciones a este padecimiento.

2009

La escritora mexicana Elena Poniatowska recibe el Premio Escritora Gallega Universal, en reconocimiento a su excelencia literaria y compromiso ético.

2011

Muere en Bogotá, Colombia, el médico científico colombiano Salomón Hakim Dow, descubrió el síndrome de hidrocefalia normotensiva.

2012

La compositora, escritora y compositora Patti Smith anuncia que estará en el Museo Anahuacalli Diego Rivera, parte de la edición 28 del Festival de la Ciudad de México.

2012

Fallece en Helsinki, Finlandia, periodista finlandés Aatos Juho Michel Erkko, dueño de “Sanomawsoy” y del periódico “Helsingin Sanomat”, el más importante de Finlandia.

2013

Muere en Málaga, España, el cineasta español Pablo Cantos, director del largometraje” Imaginario”, y los cortometrajes “Gato por Goya”, “Tientos y sayonaras”.

2013

Muere en Roma, Italia, la actriz italiana de cine, teatro Rossella Falk, llamada “La Greta Garbo italiana”, famosa por sus actuaciones en el teatro forma parte de compañías italianas de Rina Morelli-Paolo Stoppa, y al Piccolo Teatro di Milano.

2014

Fallece en Buenos Aires, Argentina, el pintor argentino Eduardo Mac Entyre, célebre por su “op-art”, sus diseños geométricos. De los fundadores del movimiento Arte generativo.

2015

Muere en Cáceres, España, la fotoperiodista española Angélica “Queca” Campillo Álvarez, conocida por sus trabajos en “Der Spiegel”, “Paris Match”, “Les Echos o Times”, y por sus reportajes en coberturas políticas y bélicas, en 1999 realiza una foto muestra con 20 años de reportera, Premio Nacional de Periodismo gráfico 1980.

2016

Muere Montevideo, Uruguay, la médica cirujana y profesora uruguaya Dinorah Castiglioni, primera mujer en graduarse como doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay.

2016

Muere en París, Francia, el caricaturista político francés Maurice Sinet, conocido como Siné, trabajó muchos años en el semanario satírico francés “Charlie Hebdo”.

2017

Muere en Salamanca, España, el crítico y escritor cinematográfico Juan Antonio Pérez Millán, director general de Promoción Cultural de Andalucía y de la Filmoteca Nacional.

2018

Se inaugura el Museo Nórdico, en Seattle, para honrar el legado de los inmigrantes provenientes de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia y Noruega.

2018

Despega la misión no InSight de la NASA rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrir la sismología de Marte.

2019

En la Franja de Gaza, Israel, la escalada bélica en Gaza provoca una veintena de muertos, el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ordena seguir con los bombardeos a gran escala, que han alcanzado casi 300 objetivos. Las milicias palestinas disparan más de medio millar de proyectiles, de los que 50 alcanzan poblaciones.

2019

Nuevo choque entre Rusia y EE.UU., por crisis en Venezuela, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, dijo que “los rusos deben salir” de Venezuela. Sergéi Lavrov, el canciller ruso, arremetió y exhortó a Washington a “abandonar sus planes irresponsables y a actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional”.

2019

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El Instituto Nacional de Migración INM informó que un grupo de 90 personas de nacionalidad cubana, que estaba en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, promovió una salida no autorizada de las instalaciones y huyeron.

2020

Fallece en Londres, Reino Unido, a los 73 años Millicent Dolly May Small “primera estrella discográfica internacional del Caribe y su intérprete femenina de mayor éxito”, cantante y compositora jamaiquina conocida por su sencillo de 1964 “My Boy Lollipop”, éxito mundial que llegó al N° 2 en la lista de Billboard Hot 100. Distinciones: Commander of the Order of Distinction 2011.

2020

En México, Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, confirmó el mayor número de defunciones en un día desde que comenzó la epidemia en el país, con 236. Aún falta más de la mitad del ciclo epidémico, insistió. “Hay que quedarse en casa hasta que se agote la transmisión del virus entre los contactos de quienes ahora y en los siguientes días estarán enfermos”.

2020

En Atacama, Chile, hallazgo abre nuevas vías para los estudios sobre la vida en Marte y como las personas de regiones áridas pueden obtener hidratación de los minerales. La demostración de una estrategia de supervivencia de las cianobacterias, consiguen el agua que necesitan de las rocas que colonizan, esto se comprobó en el desierto de Atacama y abre nuevas vías de estudio sobre la vida en Marte, expreso David Kisailus, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de California Irvine UCI.

2021

Muere en Tiruvalla, India, a los 103 años Philipose Mar Chrysostom, Mar Thoma XX, Mar Thoma Valiya Metropolitan, nacido como Philip Oommen, prelado indio y el metropolitano emérito de la iglesia siria Malankara Mar Thoma, “el obispo de la lengua de oro”, obispo durante 67 años, 11 meses y 13 días. Se le dirigió y se refirió a él como Chrysostom Thirumeni o Valiya ThThirumen. Líder espiritual, facilitador dinámico, orador prolífico, lector voraz, escritor mordaz, negociador discreto, valiente defensor de la ley, compasivo de corazón y un maravilloso hombre de equipo. En 2018 recibió el tercer premio civil más alto de la India, el Padma BhuBhusha.

2022

En París, Francia, publican la novela inédita: “Guerre” del controvertido escritor Louis-Ferdinand Céline. El escritor francés, uno de los más importantes del siglo XX, por la introducción de un vocabulario popular, mezcla de argot parisino y aportaciones personales, que deslumbró desde su primera obra, Viaje al fondo de la noche 1932. Guerre, de apenas 150 páginas, es un texto breve, vivo, trágico y lúbrico, a la altura de las obras maestras del escritor, asegura Le Monde.

2022

El flamenco, una de las expresiones artísticas más elevadas de la cultura popular española, fue reconocido, con el Premio Princesa de Asturias, saldando una deuda histórica con esta expresión artística al reconocer la labor de dos grandes figuras contemporáneas: María Pagés y Carmen Linares, “ambas creadoras despliegan en su trayectoria experiencias que reivindican el flamenco, uno de los géneros musicales más sugerentes de nuestro tiempo y un acontecimiento artístico perenne y único”.

2023

Miles de cubanos salieron a festejar el Día del Trabajador, una celebración pospuesta cuatro días por problemas climatológicos y que tiene este año un formato más reducido por la carencia de combustible que golpea a la isla. La conmemoración, una de las más relevantes efemérides cubanas, también dejó su habitual sede de la Plaza de la Revolución –donde desfilaban los sindicatos– y se trasladó al Malecón capitalino, al tiempo que otros mítines más pequeños se desarrollaron en cada municipio. El líder cubano Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel participaron en el acto, mientras en un escenario improvisado en medio de la avenida costera hubo discursos y números musicales.

2023

La OMS declara finalizada la emergencia sanitaria internacional por COVID-19..

2024

Fallece a los 85 años en Buenos Aires, Argentina., César Luis Menotti, “el Flaco”, futbolista y entrenador de fútbol argentino. Considerado una de las figuras más importantes e influyentes en la historia del fútbol argentino y de la selección argentina, a la que se le acredita haberla transformado en una potencia mundial durante sus años como entrenador logrando el primer Campeonato Mundial para el país en la edición de 1978. El estético estilo de sus equipos pasó a ser doctrina de la filosofía de juego popularizada como «menottismo», que ejerció una gran influencia sobre muchos entrenadores en las décadas siguientes. “Padre del primer título mundial en 1978”, el hombre que “inventó” la Selección Argentina moderna.

