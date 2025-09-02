Un día como hoy 2 de septiembre… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 d septiembre.

Santoral: Raquel

Día Nacional del Cacao y Chocolate

1502 Muere el rey azteca, Ahuizotl y asciende al trono, Moctezuma II.

1666 Un gran incendio destruye gran parte de Londres.

1837 El estadounidense Samuel Finley Breese Morse inventa los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica. Había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado.

1856 Muere en México Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, quien participó en la redacción de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que marcaron el fin de la Guerra que México sostuvo contra Estados Unidos, entre 1846 y 1848.

1901 El Presidente estadounidense Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso “Habla en voz baja y lleva contigo un gran garrote (big stick)”.

1923 Nace el actor y humorista mexicano Ramón Valdés. Actúa en series de televisión como “El Chavo del Ocho”, en la que da vida a “Don Ramón”, además de “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”. El origen de su carrera se remonta a la Época de Oro del cine mexicano, al lado de su hermano Germán Valdés “Tin Tan”.

1932 El ingeniero Pascual Ortiz Rubio renuncia a la Presidencia de la República.

1937 Muere el barón francés Pierre de Coubertin, creador de los juegos olímpicos modernos, cuya era inicia en Francia el 23 de junio de 1894. A él se le deben casi todas las reglas del Comité Olímpico Internacional (COI).

1944 La niña judía, Ana Frank, tras ser descubierta, es enviada al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un testimonio único del drama del Holocausto.

1945 Se firma la rendición de Japón , abordo del Acorazado Missouri, con lo que termina de forma oficial la Segunda Guerra Mundial.

1946 Nace el músico de soul estadunidense William Everett Preston, conocido como Billy Preston. Es considerado por varios criticos como ‘El quinto Beatle’. De forma adicional colaboró como tecladista con grandes de la música, como The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Éric Clapton, Bob Dylan y Sammy Davis Jr., entre otros.

1961 Nace Eugenio Derbez, actor, productor y comediante mexicano.

1966 Nace en Coatzacoalcos, Veracruz, la empresaria, productora y actriz mexicana de talla internacional, Salma Hayek Jimenez.

1973 Muere el novelista John Ronald Reuel Tolkien, autor de la famosa saga “El señor de los anillos” llevada al cine.

1980 En Gdansk (Polonia) se funda el sindicato Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza, siendo el primer sindicato independiente en un país del bloque soviético que dará lugar a un movimiento social anticomunista y no violento que tendrá enorme incidencia en la caída del comunismo en Europa del este.

1987 Rusia: comienza en el juicio contra el aviador alemán Mathias Rust de diecinueve años que voló desde Uetersen a Islandia y posteriormente atravesó Noruega y Finlandia hasta Moscú, evitando a las defensas aéreas soviéticas para finalmente aterrizar en Vasilevski Spusk, junto a la Plaza Roja; cerca del Kremlin, el corazón de la capital de la entonces URSS.

1991 Muere el diplomático Alfonso García Robles, impulsor del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación nuclear.

1993 Muere el Maestro Eduardo García Maynez, un gran jurista, filósofo, humanista y Secretario General por dos ocasiones en la Universidad Nacional Autónoma de México.

2008 Google lanza oficialmente el navegador web “Chrome”. Cuenta con más de 750 millones de usuarios y puede ser considerado el navegador más usado de la web.

2010 Muere el periodista, escritor y locutor mexicano Germán Dehesa considerado uno de los líderes de opinión más influyentes de México, la “Gaceta del Angel” fue su principal columna hasta su deceso.

2013 La película “No se aceptan devoluciones”, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, recauda dos millones de dólares en su primer día de estreno en Estados Unidos.

2017 Muere la actriz e intérprete mexicana, Gabriela Del Valle, conocida por “Maten a la hiena” (2000), “Recuerdos de muerte” (1997) y “El gato de la sierra” (1997).

