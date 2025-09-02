Mejor que en Dinamarca: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. La cuatroté nos ha acostumbrado a omisiones, medias verdades y cifras alegres. Dice la presidenta Sheinbaum que “vamos bien y nos va a ir mejor.”

Con esas palabras terminó su muy optimista mensaje sobre el Informe de Gobierno que ofreció ayer en Palacio Nacional, frente a 340 invitados que le aplaudieron a la menor oportunidad.

Lejos estamos de los tiempos en que el titular del Ejecutivo rendía cuentas a la Nación frente a un Congreso Plural que lo cuestionaba. Los morenos son alérgicos a las críticas.

El de ayer fue un mensaje de hora y cuarto sobre las maravillas que se han alcanzado en materia de pobreza, igualdad, seguridad, economía, salud, abasto de medicinas, educación.

Mejor que en Dinamarca, diría el de Palenque.

***

En materia de seguridad destacó una disminución de homicidios dolosos del 25%; de 20% en delitos de alto impacto, y del 34 % en feminicidios, son cifras oficiales.

Los desaparecidos no le merecieron una palabra. Es un problema histórico, creciente, que ha sido ignorado desde que la cuatroté se instaló en Palacio Nacional.

Y si no que le pregunten a las madres buscadoras.

Las cifras sobre cuántos desaparecidos o no localizados hay en México varían entre fuentes, pero todas las proyecciones rondan alrededor de 130 mil, hasta junio de 2025.

Ya encarrerada, la Sheinbaum sostuvo que la política contra el narco “es soberana y que nadie influye.”

¿Ni Trump? Es pregunta.

La presidenta puso énfasis en la reducción de la pobreza. De 2018 a 2024, pasó de representar el 41.9 % de la población al 29.5 %. “En nivel más bajo desde hace 40 años”, presumió.

Luego vino la exageración. “Somos el 2º país con menor desigualdad en América, sólo detrás de Canadá”, aseguró la mandataria, quien citó el Índice Gini, para dar veracidad al comentario.

Nos llamó la atencion el dato. Buscamos en Google el coeficiente Gini. Los países con menor desigualdad en América Latina son Uruguay y Chile.

Otros países que también presentan niveles de desigualdad más bajos, en comparación con el resto de la región, incluyen Costa Rica y República Dominicana. México no aparece.

Sheinbaum presumió una “economía fuerte” y un crecimiento 1.2 %, en lugar de las estadísticas catastróficas que pronosticaban una caída de PIB, dijo.

Para finales de 2025, sin embargo, la expectativa de crecimiento es de 0.6 %, según el Banco de México. Es decir, la economía está estancada.

En cuanto al abasto de medicinas, dijo que, pese a calumnias, está cubierto en un 90 %.

¿En serio?

El activista Alejandro Barbosa, de Nariz Roja, organización que atiende a niños con cáncer, contradijo a la presidenta en entrevista con Notisistema:

“El 90 por ciento que refiere de (abasto) de medicamentos a nivel nacional, es mentira. ¿Por qué? Porque los estados no adheridos y también en los adheridos, como Oaxaca, no tienen ese 90 por ciento.”

Nada sobre la caída de las remesas. En julio fue de 5 mil 330 millones de dólares. Una baja anual de 4.7% y de 0.2% mensual. Pero sí presumió una inversión extranjera récord, que habría alcanzado este año 36 mil millones de dólares.

El dato no coincide con las cifras de Gabriela Siller, directora de análisis financiero de Banco Base.

La especialista señala que en el primer semestre de 2025, la inversión extranjera neta cayó 9.57% respecto del año pasado.

¿Y qué es la inversión extranjera neta? Es la diferencia entre la inversión de extranjeros en México, menos la inversión de mexicanos en el exterior.

Sobre Pemex la presidenta sostuvo:

“La petrolera estatal mexicana, produce cerca de 1.8 millones de barriles diarios, de los que un 8% se da a través de los contratos privados previos a 2018. Pese a lo que se ha especulado, la industria petrolera goza de una buena salud”.

La realidad:

Pemex se encuentra en una situación financiera crítica, caracterizada por una deuda enorme que la posiciona como la petrolera más endeudada del mundo, llegando a superar los 100 mil millones de dólares al primer semestre de 2025, y el registro de pérdidas netas en los últimos años.

***

Empiezan a perfilarse los liderazgos que tanta falta le hacen a la oposición. Lo digo por la cantidad de ciudadanos que asistieron a la marcha de la resistencia convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La asistencia calculada sobrepasó con mucho los cálculos que tenían los organizadores: unas 15 mil personas.

Entre los manifestantes que se unieron a la protesta contra los abusos de Morena se encontraban reconocidos opositores: Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Margarita Zavala, Claudio X. González.

Rojo de la Vega centró su mensaje en la necesidad de hacer un pacto nacional para erradicar y no proteger a funcionarios vinculados con el crimen organizado en México.

“Prometieron abrazos y tenemos la violencia más sangrienta en una década”, puntualizó.

FIN.

