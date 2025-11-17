Un día como hoy… (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre.

Santoral: Isabel

Día Internacional del Niño Prematuro

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón

Día Internacional del Estudiante

Día de Acción para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino

Día del Servidor Público

1749 Nace el inventor francés Nicolás Appert, creo el método de preservación hermética de los alimentos. Además de que fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo.

1810 Morelos expide un bando en el Cuartel General de Aguacatillo, en Guerrero, por el cual se suprimen la esclavitud y las castas.

1820 El capitán estadounidense Nathaniel Palmer descubrió un nuevo continente, conocido actualmente como la Antártida.

1869 Se inaugura oficialmente el canal de Suez, permitiendo la navegación entre Europa y Asia a través del mar Mediterráneo y el mar Rojo.

1905 Nace el dramaturgo Rodolfo Usigli, considerado el padre del teatro moderno mexicano, autor de “Corona de Sombras”.

1910 Siguiendo los lineamientos del maderista Abraham González, jefe del movimiento en Chihuahua, Francisco Villa inicia la revolución mexicana en esa entidad.

1917 Muere Auguste Rodin, escultor francés, contemporáneo a la corriente Impresionista. Sus obras más destacadas son: “El hombre de la nariz rota”, “Monumento a Balzac”, “Las puertas del infierno”, “El pensador”, “Los burgueses de Calais” y “El beso”, entre otras.

1921 Nace en Madrid, España, la actriz mexicana Ofelia Guilmáin, considerada una de las leyendas de la actuación latinoamericana en teatro, televisión y cine por más de 60 años de carrera.

1941 En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es ignorado.

1942 Nace Martin Scorsese, director y productor de cine estadounidense.

1944 Nace el actor, director y productor estadounidense Daniel Michael “Danny” DeVito, Jr.

1947 En Estados Unidos, 3 físicos (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley) descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX.

1950 Muere Virginia Fábregas, actriz destacada en la historia del teatro en México, inhumada en la Rotonda de las Personas Ilustres.

1970 En EE.UU., el Stanford Research Institute, patenta el ratón, dispositivo informático para que al usar un ordenador resulte más sencillo. El invento es de Douglas Engelbart, que trabaja allí y por el que sólo recibirá un cheque de 10.000 dólares.

1975 Steve Harris crea la banda britanica de heavy metal Iron Maiden.

1989 Comienza la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, tras la violenta represión policial a una manifestación estudiantil en Praga.

1991 El Parlamento de Macedonia aprueba su nueva Constitución. Se proclama Estado independiente, democrático y social.

2006 Muere el futbolista Húngaro, Ferenc Puskás, considerado como uno de los mayores goleadores de todos los tiempos.

2006 En Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

2016 Muere el poeta, filósofo y político mexicano Arturo González Cosío, gana el premio Xavier Villaurrutia en 1984 por “El pequeños bestiario ilustrado”.

