Reportan un hombre ejecutado y una mujer lesionada en Ocotlán (11:00 h)

2025/11/17  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Esta mañana fue reportada la ejecución a balazos de un hombre y herida una mujer en Ocotlán de Morelos.
Según las primeras versiones señalan que un hombre fue ejecutado dentro de su unidad de motor cuando circulaba en la carretera de Ocotlán a Santa Catarina Minas, cerca del rancho Pavorreales.
Una imagen que circula en redes se observa un vehículo color negro marca Mazda con placas de circulación DMA-003-D del estado de Chiapas, el cual de su lado derecho presenta  decenas de impactos de bala.
Se menciona que un hombre perdió la vida en tanto una mujer resultó lesionada.
Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen las identidades de las víctimas.
