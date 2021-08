Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de agosto.

Santoral: Angeles

47 a. C. Julio César, tras vencer en la batalla de Zela a Farnaces II del Ponto, sentenció la célebre máxima «veni, vidi, vici» (‘vine, vi, vencí’).

1385 En Pamplona se celebra la primera corrida de toros.

1799 Muere Jacques-Étienne Montgolfier, que junto a su hermano Joseph-Michel, es considerado el inventor del globo aerostático.

1857 Siendo presidente de la República Ignacio Comonfort, se inaugura el alumbrado público con gas en la Ciudad de México.

1865 Es publicado en Gran Bretaña el libro “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Caroll, quien lo dedica a Alicia Liddell, hija de un amigo clérigo.

1894 Nace en Aguascalientes el músico e intérprete Alfonso Esparza Oteo.

1921 Muere el tenor italiano Enrico Caruso, uno de los intérpretes más famosos de la historia de la ópera. Su repertorio se integra por más de 70 obras, entre las que destacan “La Boheme”, “La Traviata” y “Rigoletto”.

1922 Muere el físico británico Alexander Graham Bell, inventor del teléfono en 1876 y de un gran número de artículos.

1940 Muere Andrés Molina Enríquez, quien se destacó como ideólogo del agrarismo. Su mayor aportación quedó plasmada en el artículo 27 de la Carta Magna de 1917.

1941 Nace la periodista, conductora, actriz de teatro y televisión mexicana Talina Fernández. Llamada “La Dama del Buen Decir”.

1942 Nace Isabel Allende, escritora chilena.

1945 Muere en la Ciudad de México José Juan Tablada, poeta y periodista. Su poesía forma parte de la corriente modernista.

1945 Concluye la Conferencia de Postdam, Roosevelt, Churchill y Stalin, establecen las condiciones de rendición de Alemania.

1948 Se funda el Instituto Tecnológico de Durango. Es el primer instituto tecnológico público en la provincia mexicana.

1961 The Beatles inician sus actuaciones en The Cavern Club como atracción principal. En este lugar tocan más veces en directo, a pesar de que en sus primeras actuaciones son abucheados, pues es un club de jazz, pero poco a poco con su fuerza, talento y energía consiguen cambiar la filosofía del local.

1978 Muere el compositor mexicano Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez, mejor conocido como Carlos Chávez, fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Orquesta Sinfónica de México.

1990 Irak invade el emirato de Kuwait. Tropas iraquíes cruzaron con vehículos armados e infantería la frontera de Kuwait, uno de los mayores productores y reservas de petróleo del mundo.

1995 Muere el actor, guionista y productor Juan López Moctezuma, pieza elemental en la historia del cine mexicano.

1997 Muere William Burroughs, escritor estadounidense que pertenece al movimiento “Beat” o generación perdida y renovador del lenguaje narrativo.

2002 Muere Roberto Cobo “Calambres”, actor mexicano, quien alcanza la fama con películas como “El lugar sin límites” y “Los olvidados”.

2005 Astronautas del transbordador “Discovery” inician una caminata espacial en la superficie de la nave, con el objetivo de hacer algunas reparaciones. El hecho es considerado como histórico, pues se trata de la primera reparación hecha por el hombre fuera del planeta.

2006 Anuncian el descubrimiento de un acueducto prehispánico en Texcoco, Estado de México, que forma parte de los jardines del palacio del rey Nezahualcyotl.

2012 La Mexicana (Primera Regia), Mariana Avitia gana la medalla de Bronce en Tiro al Arco en las Olimpiadas de Londres.

