Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre.

Santoral: Conrado

Día Mundial del Acceso a la Educación Superior

Día Mundial del Transporte Sostenible

Día Mundial del Olivo

Día Mundial contra el uso indiscriminado de Agroquímicos

1504 Muere Isabel I de Castilla, La Católica, Reina de España.

1520 A consecuencia de la viruela negra, muere Cuitláhuac, penúltimo emperador azteca. Su lugar lo ocupa Cuauhtémoc, príncipe guerrero nacido entre 1495 y 1502 en Ixcateopan, Guerrero, hijo del emperador Ahuizotl y de la princesa de Tlatelolco, Tilalcápatl.

1783 Primer experimento de paracaidismo realizado por el aeronauta Louis-Sebastien Lenormand, al lanzarse desde una altura de un piso con un paraguas.

1810 Nace el científico William George Armstrong, inventor del acumulador eléctrico.

1865 Se publica “Alicia en el País de las Maravillas”, obra de literatura creada por el matemático, sacerdote y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el más conocido seudónimo de Lewis Carroll, con ilustraciones de John Tenniel.

1876 Nace el ingeniero Willis Haviland Carrier, quien desarrolló el equipo de aire acondicionado.

1876 Después de la derrota del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y su huida de la capital, inicia la primera presidencia provisional de Porfirio Díaz, en virtud de lo acordado en el Plan de Tuxtepec.

1894 Muere en la ciudad de México el historiador Joaquín García Ycabalceta.

1897 El rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.

1912 Nació Eugene Ionesco, dramaturgo francés de origen rumano. Algunas de sus más destacas obras de teatro son: La cantante calva, Jacques o la sumisión, Mab.

1919 Muere fusilado Felipe Ángeles, destacado general revolucionario, principal colaborador de Francisco Villa.

1922 Howard Carter y Lord Carnarvon se convirtieron en los primeros hombres en entrar a la tumba del faraón Tutankamón en más de 3.000 años.

1922 Nace el dibujante estadounidense Charles M. Schulz, creador de los personajes de caricatura “Charlie Brown” y el perro “Snoopy”.

1936 Nace la actriz mexicana Evita Muñoz “Chachita”. Debuta en el cine antes de cumplir cuatro años con “El secreto del sacerdote”. ¡En su segunda película “Hay Jalisco, no te rajes!” es bautizada como “Chachita”.

1939 Nace la cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense Anna Mae Bullock, conocida artísticamente como Tina Turner. Es considerada como la “Reina del Rock”.

1942 Se estrena en Nueva York, la película “Casablanca”, drama romántico que se convertirá en todo un icono del celuloide. Está protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.

1946 El Instituto de Mejoramiento del Magisterio de Enseñanza Secundaria, creado en 1936, se transforma en Escuela Normal Superior de México.

1962 The Beatles graban el que sería su primer disco “Please, please me”. El álbum, que incluye el famoso tema “Love love me do”, los coloca de manera definitiva en el comienzo de su exitosa carrera.

1990 El presidente de los Estados Unidos, George Bush, visita Monterrey

1996 Muere el diseñador gráfico estadounidense Paul Rand a los 82 años. Diseñó los logotipos de IBM, Westinghouse, United Parcel Service y ABC.

2003 Deja de volar el Concorde.

“Cruzamos el Atlántico al doble de velocidad del sonido, dos veces más rápido que una bala, más rápido que lo que gira la Tierra, y el mundo nos mira”, fue la frase que eligió el piloto Mike Bannister, con voz entrecortada por la emoción, para hablarles a los pasajeros de un supersónico Concorde que volaba por última vez.

2006 Muere Raúl Velasco, destacado conductor de programas de televisión de corte familiar como “Siempre en domingo”, que permanece en el aire tres décadas y por el que desfilan artistas de América y Europa. Populariza la frase “Aún hay más”

2008 Se inicia una serie de atentados en Bombay, perpetrados por grupos yihadistas, consistentes en múltiples ataques y secuestros coordinados, en el que murieron 173 personas y otras 327 resultaron heridas.

2009 Doce periódicos catalanes publican conjuntamente el editorial “La dignidad de Cataluña”, defendiendo el Estatuto de autonomía de Cataluña.

2011 La NASA lanzó la nave Curiosity, para que explore Marte.

2014 Muere de cáncer el fotógrafo mexicano Fernando Moguel.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir