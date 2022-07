Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de julio.

Día Internacional de la defensa del Ecosistema Manglar,

Santoral: Ana, Joaquín

1533 Muere estrangulado el último emperador inca Atahualpa, apresado y ejecutado por órdenes del conquistador Francisco Pizarro en Cajamarca, al no jurar obediencia a España y abrazar el catolicismo.

1802 Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, declarado en 1856 Benemérito de la Patria, por sus méritos en la lucha contra la intervención norteamericana. Presidente de México (1851-1853).

1856 Nace el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura en 1925.

1875 Nace Antonio Machado, poeta español de la Generación del 98. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”

1875 Nace Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de “Psicología analítica”, también llamada “Psicología de los complejos”.

1894 Nace el novelista, ensayista, crítico y poeta británico Aldous Huxley, quien alcanza la fama por su novela “Un mundo feliz”, en la que da una visión deshumanizada y utópica del futuro.

1908 Nace en Santiago de Chile, Salvador Allende, político y presidente constitucional de Chile desde 1970 hasta el golpe de estado de 1973.

1942 Noche de debut del luchador mexicano, “El Santo” el enmascarado de Plata.

1943 Nace el cantante británico Mick Jagger, líder de la legendaria banda de rock, The Rolling Stones.

1950 Se realiza en México la primera transmisión televisiva desde el Hipódromo de las Américas.

1952 Muere Eva Duarte de Perón, llamada ‘Evita Perón’, carismática y gran figura de la política argentina. Esposa del coronel Juan Domingo Perón.

1953 Asalto al cuartel moncada en Santiago de Cuba, Fidel Castro es apresado. Inicia la revolución cubana contra Fulgencio Batista.

1959 Nace Kevin Spacey, actor estadounidense. Conocido por ser parte del elenco de The Usual Suspects, American Beauty, House of Cards, Seven, Horrible Bosses, entre muchas otras.

1964 Nace la actriz estadounidense Sandra Bullock. Surge al estrellato con la película “Máxima velocidad” (1994), que protagoniza al lado de Keanu Reeves.

1969 Muere el actor mexicano Andrés Soler, figura de la llamada Época de Oro del cine nacional. Actúa en más de 200 películas como “Dona Bárbara”, “Una carta de amor”, “La oveja negra”, “Sensualidad”, “Mujeres sin mañana”, “El bruto” y “Los ambiciosos”.

1984 Muere George Horace Gallup, analista de opinión pública de origen estadounidense, fundador del instituto que lleva su apellido.

1986 Muere el cantante boricua Hernando Avilés, primera voz del Trío “Los Panchos”.

1989 Muere el actor mexicano Luis Manuel Pelayo, polifacético artista y gran doblador de voces. Se inicia en radionovelas como la popular “Kaliman”. Además es recordado por el Programa “Sube Pelayo, Sube”.

1997 Muere el nuevoleones , Don Jesús Dionisio González, “Chucho Nicho”, presidente y fundador del grupo periodístico Multimedios Estrellas de Oro.

2005 Despega de Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador “Discovery” rumbo a la Estación Espacial Internacional, comandado por la astronauta Eileen Collins, la primera mujer en dirigir un lanzamiento espacial.

2017 Muere Ramón Xirau Subías, fue un poeta y filósofo mexicano, de origen español.

Compartir