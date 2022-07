Quadri y Sodi compiten hoy por candidatura ciudadana a la presidencia de la República: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de julio. “¡Ante un gobierno fallido, la oposición ciudadana!” es el lema de la organización independiente Futuro 21, que hoy elige a su candidato ciudadano a la Presidencia de la República para el 2024.

Hasta ayer sólo habían alzado la mano para competir por la candidatura el diputado federal del PAN y ex candidato de Nueva Alianza a la Presidencia de la República en 2012, Gabriel Quadri; y Demetrio Sodi de la Tijera, ex candidato a jefe de gobierno por el PAN en 2006 y dos veces diputado federal.

Futuro 21 busca construir un acuerdo mayoritario en México, a través de soluciones que permitan enfrentar los retos unidos y con visión de futuro, dice la organización en su pagina web.

Entre sus integrantes figuran Jesús Ortega, ex dirigente nacional del PRD, la ex senadora Angélica de la Peña, Tere Vale, Mariana Moguel, Ciro Mayén, Gabriela Sodi, Gerardo Tapia…

***

Ya que estamos con los destapes: Morena redujo a cuatro –eran 67 originalmente– sus corcholatas para las elecciones a gobernador del Estado de México en el 2023: Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis. Los tres primeros son de Texcoco, el cuarto es alcalde con licencia de Ecatepec.

Delfina se perfila como la gran favorita. El dedo del gran elector apunta hacia ella. En la encuesta que dio a conocer Morena aparece 30 puntos arriba de su competidor más cercano: el senador con licencia, Higinio Martínez.

La duda es qué va a hacer Higinio –el eterno aspirante– cuando le digan que perdió. Por lo pronto sacó un comunicado en el que dice que la decisión que tome la dirigencia nacional será “fundamental y trascendental”, y que la va a respetar. Veremos…

Delfina es una aspirante vulnerable. En su curriculum figura haber obligado a los trabajadores, cuando era alcaldesa de Texcoco, a entregar un “diezmo” para Morena. En ese truculento asunto también está involucrado Higinio.

Los resultados de las encuestas para “elegir a la elegida” se darán a conocer entre el 8 y el 10 de agosto.

***

Ya que estamos: el dirigente del PVEM en el Estado de México, José Alberto Couttolenc, quiere que su partido vaya solo en las elecciones de gobernador del Estado el año próximo.

“Caminar por nuestra propia cuenta o construir una alianza electoral no será asunto de encuestas pagadas o de dedazos políticos.

“Seremos todos los miembros de nuestra gran familia verde, los que se rompen la cara todos los días, los que decidiremos la mejor alternativa para defender nuestra visión mexiquense”, puntualizó el dirigente.

***

Los radicales de Morena han decidido excluir del Congreso Nacional a los militantes que apoyan la aspiración presidencial de Ricardo Monreal. Destacan, entre los excluidos, Alejandro Rojas Díaz Durán y el politólogo Gibrán Ramírez Reyes.

Es lo que dice el texto que nos envió Rojas Díaz Durán junto con la impugnación que interpuso ante la Comisión Nacional de elecciones de Morena.

Nos adjuntó el siguiente mensaje:

“Es el golpismo de los trasnochados estalinistas que sueñan con imponernos el pensamiento único en sus delirios de grandeza. La exclusión y la polarización se les revertirá como un bumeran en el 2024.”

***

Hablamos con mi amigo Rodolfo “el Negro” Montes, luego de que El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se deslindara de las amenazas que le hicieron al periodista independiente, a nombre del cartel de las cuarto letras.

El deslinde se hizo en un video en el que aparecen hombres armados, vestidos de militares, que hablan a nombre del mero mero de CJNG.

Dicen: “Me dirijo a ustedes, comunicadores o periodistas. Yo no me meto con los medios de comunicación. Me deslindo de la amenaza que le hicieron al periodista Rodolfo Montes. Al contrario, lo apoyo.

“Creo que la gente debe estar comunicada y saber que pasa alrededor. A mí no me debe nada el señor Montes. Jamás me metería con mujeres, niños, ni personas inocentes. Ellos no tienen nada que ver”. Firma: el señor Mencho.

Ya más calmado que como lo vimos en La Mañanera, Rodolfo confirmó que le restituyeron los escoltas y nos aseguró que el miedo sigue allí, pero que lo tiene vencido.

“Ya con esto se cierra la pinza de quien creo yo que pudo orquestar todo esto en contra mí”, nos dijo.

FIN

