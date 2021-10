Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre.

1533 Los frailes agustinos Gerónimo de San Esteban y Jorge Ávila fundan la Villa de Chilapa, hoy estado de Guerrero (México), lugar donde inician su labor de evangelización.

1713 Nace en Langres (Francia), Denis Diderot, filósofo y escritor francés, coautor y editor de “La Enciclopedia”.

1789 El pueblo de París asalta el palacio de Versalles, sede de la monarquía absolutista francesa y obligan al traslado esa noche de los reyes Luis XVI y María Antonieta al palacio de las Tullerías.

1812 Se publica en la capital el Bando por el que se declara la libertad de imprenta de acuerdo a la Constitución de Cádiz. Ya para diciembre el propio virrey Venegas la ha de derogar.

1813 El General José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud, en Chilpancingo, Guerrero.

1864 Nace En Besancon, Francia, Louis Lumiere que, junto a su hermano Auguste, inventará el cinematógrafo.

1902 Nace el actor y comediante estadounidense Larry Fine. Famoso por ser uno de los tres primeros, junto a Moe y Shemp Howard, en protagonizar la serie cómica en blanco y negro de “Los tres chiflados”.

1905 Los hermanos Wright, famosos por sus hazañas de aviación, realizan su primer vuelo largo.

1910 Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis, en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz.

1918 Llega la influenza española a México. la epidemia invadió primero parte de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Posteriormente se hizo presente en casi todo el país, dejando más de “medio millón de muertes”.

1940 Muere el músico, compositor y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM) y de la Orquesta Sinfónica de México (OSM).

1962 En el Reino Unido, el grupo “The Beatles” lanzan su primer single, “Love Me Do”.

1972 Trágico accidente ferroviario registrado en “Puente Moreno”, al sur-poniente de Saltillo. Fallecen cientos de peregrinos que regresaban de Real de Catorce, San Luis Potosí.

1983 El dirigente sindical polaco Lech Walessa recibe el premio Nobel de la Paz.

1989 El Dalai Lama, líder exilado del Tíbet, resulta galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su campaña de no-violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950.

1995 Muere el actor, torero, bailarín, ingeniero de sonido, director y compositor mexicano José Antonio Flores Carbajal, conocido como Tony Carbajal.

2000 Muere el compositor y cantante mexicano Cuco Sánchez, autor de “Cama de piedra” “Arrieros somos” “No soy monedita de oro”.

2008 Muere el productor, escritor y director mexicano Servando González. Destaca con los filmes “Viento negro”, “Los de abajo” y “Las grandes aguas”.

2011 Muere Steve Jobs, “visionario de la era digital”, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.

