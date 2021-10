Pese al llamado de la oposición, el Presidente reitera que no acudirá al Senado (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de no acudir el próximo jueves 7 de octubre al Senado de la República como testigo de honor en la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez, presea que le será otorgada a la senadora Ifigenia Martínez.

A pesar que senadores de oposición le hicieron un llamado para que acuda a la sede del Senado y “¡No le saque!”, el primer mandatario dijo que prefiere no exponerse y acusó que el bloque conservador anda muy enojado.

“Es una situación bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial, tiene que haber respeto”, señaló.

Reconoció la trayectoria de Ifigenia Martínez quien junto con Manuel Velasco-Suárez (post mórtem) será reconocida con la máxima presea que se le otorga a hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de la patria o de la humanidad.

“Fue muy merecido otorgar la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, es una mujer extraordinaria -no quiero hablar de su edad porque es de mal gusto hablar de la edad de las personas y más cuando se trata de damas que una quiere tanto- pero es una mujer llena de vigor, de entusiasmo, es admirable y tiene una historia importantísima, fue directora de la Escuela de Economía de la UNAM”, reconoció el primer mandatario.

