Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero.

Santoral: Eleuterio, Jacinta

Día Mundial de la Justicia Social

Dia Mundial de Amar a tu Mascota

Día del Fotógrafo y Camarógrafoefemer

Día Internacional del Gato

1813 Nace en Guadalajara, Jalisco, José Eleuterio González, destacado galeno e ilustre filántropo, educador y humanista. Gobernador del estado de Nuevo León en tres ocasiones durante el período 1870 a 1874. Asimismo colaboró en la creación del Colegio Civil, fue fundador de la Escuela de Medicina y del Hospital Civil. Además fue reconocido como Benemérito del Estado.

1850 Muere en la ciudad de México el general regiomontano Valentín Canalizo, presidente de la República entre 1843-1845.

1872 Se inaugura en Nueva York el Museo Metropolitano de Arte.

1880 Muere Mariano Riva Palacio, quien fue primer regidor del Ayuntamiento de México, diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda y gobernador del Estado de México.

1912 Nace Pierre Boulle, escritor francés, autor de novelas como El puente sobre el río Kwai o El planeta de los simios.

1915 Nace en Mérida, Yucatán (México) el compositor, guitarrista y trovador Pastor Cervera Rosado, quien es llamado “La Última Gloria de la Canción Yucateca”.

1918 Nace en la ciudad de México el cronista deportivo Jorge “Sonny” Alarcón.

1921 Estreno de la película ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’, de Rex Ingram.

1927 Nace el actor estadounidense Sidney Poitier.

1930 Nace el actor mexicano Roberto Cobo “Calambres”.

1943 Nace totalmente el volcán Paricutín, causando asombro mundial. Este volcán empezó a formarse en 1942, en la parte norte de la base del pico de Tancítaro, en el eje volcánico correspondiente al Estado de Michoacán, precisamente sobre el pueblo de Parangaricutirimícuaro o de las Colchas.

1944 Aparecen “Batman & Robin” por primera vez en los diarios al publicarse su cómic.

1962 John Glenn se convierte en el primer astronauta de EUA que da varias vueltas alrededor de la tierra en un satélite espacial.

1972 Muere Maria Goeppert-Mayer, física teórica estadounidense, ganadora del Premio Nobel de Física en 1963 por proponer el modelo de capas nuclear.

1990 Se inicia el desmembramiento de la URSS y la compañía norteamericana Mc Donald’s abre un restaurante de comida rápida en Moscú.

1993 Muere Ferruccio Lamborghini, empresario italiano, fundador de la fábrica de automóviles Lamborghini.

2015 Muere el cineasta mexicano Juan Ramón Aupart Cisneros. Realiza trabajos como “Los rebeldes del sur”, “La expedición punitiva” y “Villista de hueso colorado”.

