Un día como hoy… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre.

Santoral: Silvia, San Martín

Día del Joyero y Relojero

Día Internacional de las Reservas de la Biosfera

1500 Nace Benvenuto Cellini, gran escultor, orfebre, escritor y joyero italiano que llegó a realizar obras importantes como el crucifijo qué Francisco de Médicis regaló a Felipe II en 1576.

1592 Se funda la Villa de San Luis Mexquitic, hoy San Luis Potosí, capital de ese mismo estado. Fue un centro minero novohispano de importancia.

1639 Muere en Lima, actual Perú, causando una gran conmoción en la ciudad, San Martín de Porres Velásquez, santo peruano y primer santo negro de América, conocido como “Fray Escoba”.

1792 En la Nueva Galicia, actual estado de Jalisco se funda la Real Universidad de Guadalajara.

1853 En México, William Walker y su grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California.

1883 Antonio Gaudí recibe el encargo de continuar con la construcción del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, uno de los monumentos más visitados de España. La obra maestra aún se encuentra en construcción.

1903 Panamá se separa definitivamente de Colombia y nace como estado independiente.

1911 En Estados Unidos, la marca automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación.

1917 Se funda la CONCANACO.

1921 Nace Charles Dennis Buchinsky, conocido artísticamente como Charles Bronson. Actor estadunidense, de origen lituano, que interviene en más de 60 películas.

1924 Nace Samuel Ruiz García, sacerdote católico mexicano. Defensor de los derechos de los pueblos indígenas de México y de América Latina.

1931 Se estrena la primera película hablada de México: “Santa”, de Federico Gamboa. La cinta es interpretada por Carlos Orellana y Lupita Tovar, bajo la dirección de Antonio Moreno.

1954 Murió Henri Matisse, pintor francés identificado con el fauvismo. Para los años 20 ya se había destacado por su maestría en el lenguaje expresivo del color y del dibujo.

1957 La Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perra Laika.

1958 Se inaugura en París (Francia) la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El organismo como tal se fundó el 16 de noviembre de 1945.

1973 Muere Arturo de Córdova, actor de la “Época de Oro” del Cine Mexicano.

1975 Inaugurado el primer oleoducto submarino para transportar petróleo del Mar del Norte.

1992 Bill Clinton sucede a George Bush padre al frente de la Casa Blanca, al ganar las elecciones presidenciales norteamericanas.

1994 Lanzamiento del transbordador espacial norteamericano “Atlantis” para estudiar la capa de ozono.

1998 Muere el dibujante estadunidenses Bob Kane, creador del personaje de ficción “Batman”.

2015 Muere la escritora y guionista mexicana Lila Yolanda Andrade, quien fue una de las fundadoras de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Escribe además los guiones de “Tú eres mi destino”, “Bajo un mismo rostro”, “Bendita mentira” y “Mujer, casos de la vida real”.

