Se desbarranca un autobús en San Felipe Tejalápam, reportan varios lesionados (08:35 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. Esta mañana ocurrió un accidente sobre la carretera que comunica Santa María Peñoles y San Felipe Tejalápam.

Según los primeros reportes un autobús de pasajeros procedente de Peñoles se desbarrancó cuando el conductor perdió el control de la unidad de motor y se salió del camino.

Se menciona que el autobús llevaba cupo lleno, afortunadamente solo se reportan personas lesionadas sin víctimas que lamentar.

Personal de rescate ya se encuentra en el lugar brindando los primeros auxilios a los lesionados.

Se pide a los conductores brindar apoyo y permitir la circulación de las ambulancias ya que trasladan a los lesionados a diversos centros hospitalarios para su atención médica.