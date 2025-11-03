Se desbarranca un autobús en San Felipe Tejalápam, reportan varios lesionados (08:35 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. Esta mañana ocurrió un accidente sobre la carretera que comunica Santa María Peñoles y San Felipe Tejalápam.
Según los primeros reportes un autobús de pasajeros procedente de Peñoles se desbarrancó cuando el conductor perdió el control de la unidad de motor y se salió del camino.
Se menciona que el autobús llevaba cupo lleno, afortunadamente solo se reportan personas lesionadas sin víctimas que lamentar.
Personal de rescate ya se encuentra en el lugar brindando los primeros auxilios a los lesionados.
Se pide a los conductores brindar apoyo y permitir la circulación de las ambulancias ya que trasladan a los lesionados a diversos centros hospitalarios para su atención médica.
Ampliación de Información:
La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que 29 personas resultaron lesionadas, en el accidente de un autobús registrado esta mañana en el municipio de Santa María Peñoles.
El titular de esta dependencia, Manuel Maza Sánchez expuso que las pasajeras y pasajeros fueron trasladados a clínicas y hospitales para recibir atención médica.
Indicó que a la altura del paraje Río Cacho, perteneciente a esta comunidad de Valles Centrales, la unidad que se dirigía a la ciudad de Oaxaca, se salió del camino y cayó a un barranco. De manera preliminar, se advierte que el chofer perdió el control.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia de San Felipe Tejalápam y San Lorenzo Cacaotepec; quienes brindaron los primeros auxilios; además, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca y la Cruz Roja Mexicana.
