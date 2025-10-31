Un día como hoy… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre.

Santoral: Alonso

Día de Halloween

Día Mundial del Ahorro

Día Mundial de las Ciudades

Día Mundial del Lémur

1512 Se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina, pintados por Miguel Ángel.

1517 Lutero comienza en Wittenberg (Alemania) sus ataques a la Iglesia de Roma, con los que se inicia la Reforma protestante.

1541 Miguel Angel termina “El juicio final” en la Capilla Sixtina, en el Vaticano

1794 El físico británico John Dalton descubre la enfermedad de la vista llamada discromatopsia o ceguera de los colores, conocida vulgarmente como “daltonismo”.

1795 Muere él poeta británico John Keats, figura central del romanticismo.

1811 Nace en la ciudad de Guanajuato, Santos Degollado Sánchez, distinguido político y militar liberal.

1816 Nace Philo Remington, inventor del fusil que lleva su nombre.

1833 Andrés Quintana Roo, Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide una circular a las autoridades de los Estados sugiriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito.

1861 Los representantes de España, Gran Bretaña y Francia, firman la Convención de Londres con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa.

1916 El general Francisco Villa, después de reunir nuevamente a sus tropas y en calidad de guerrillero, ataca y toma Ciudad Camargo, Chihuahua.

1922 El general Francisco Murguía se levanta en armas en contra del presidente Álvaro Obregón. En esta fecha cae prisionero cuando se enfrenta a fuerzas del gobierno en Tepehuanes, Durango.

1926 Muere el mago y escapista estadunidense de origen húngaro Harry Houdini, considerado el más grande ilusionista de la historia.

1929 Nace el actor italiano, guionista, productor, cantante y compositor Bud Spencer, cuyo verdadero nombre es Carlo Pedersoli. También campeón en natación, participó en tres Juegos Olímpicos.

1975 El grupo Queen lanza “Bohemian rhapsody”, considerada una de las mejores canciones en la historia de la música.

1984 Muere asesinada la primera ministra india Indira Gandhi, a manos de tres escoltas suyos que pertenecían a la secta Sij.

2000 Muere en la ciudad de México la filósofa y escritora Ikram Antaki, a los 53 años, de un paro cardiaco. Había nacido en Damasco, Siria.

2010 En Brasil, Dilma Rousseff, se proclama presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese cargo en la historia de su país.

2020 Muere el Actor Escocés Sean Connery a la edad de 90 años. Participó en incontables películas. Célebre por interpretar por primera vez al icónico agente Británico 007 James Bond en siete filmes entre 1962 y 1983.

