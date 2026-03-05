Un día como hoy… (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo.

Santoral: Adriano, Teófilo

Día Mundial de la Eficiencia Energética

Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la NO Proliferación

Día del Topógrafo Europeo y la Geoinformación

1574 Nace el matemático inglés, William Oughtred. Se le conoce como el inventor de la regla de cálculo.

1616 La Iglesia católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra.

1697 Nace en Venecia (Italia), Gianbattista Tiepolo, pintor barroco italiano.

1776 Comienza la guerra de Independencia de Estados Unidos tras el primer enfrentamiento en Boston entre soldados ingleses y estadounidenses.

1825 Se promulga la primera Constitución Política del estado libre y soberano de Nuevo León, pasando así a formar parte de los Estados Unidos Mexicanos.

1827 Muere Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila eléctrica.

1827 Muere Pierre-Simon Laplace, matemático Francés.

1853 Nace el escritor e ilustrador estadounidense Howard Pyle. Autor de “Las alegres aventuras de Robin Hood”.

1876 Se celebra en la Ciudad de México, el Primer Congreso Obrero Mexicano.

1913 Álvaro Obregón, jefe de la sección de Guerra de Sonora, llama al pueblo a combatir al régimen de Victoriano Huerta.

1922 Se exhibe en París la película “Nosferatu”, dirigida por el alemán Friederich W. Murnau. Nosferatu se labró la reputación de ser una de las mejores películas sobre el mito del vampiro.

1953 Muere Sergei Prokofiev, niño prodigio que, a los nueve años compuso su primera sinfonía, compositor ruso que destacó por su virtuosismo en el piano.

1953 Muere en Moscú, Joseph Stalin, cruel dictador y líder de la Unión Soviética desde 1924.

1956 Nace la actriz mexicana Adriana Barraza, nominada a un Oscar, Globo de Oro y los Premios del Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto por la película “Babel”, uno de sus dos trabajos más importantes, al igual que “Amores perros”. Reconocida maestra de actuación en México, Miami y Colombia.

1958 Nace el cantante británico Andy Gibb. Andrew Roy Gibb y sus hermanos Barry, Robin y Maurice forman la legendaria banda

“The Bee Gees”.

1970 Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

1979 La nave no tripulada estadounidense Voyager 1 logra su máxima proximidad a Júpiter, a una distancia de 278 mil kilómetros.

1993 Se eleva a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.

2013 Muere Hugo Chávez, político, militar y presidente venezolano entre 1999 y 2013.

2014 Muere el filósofo mexicano Luis Villoro, miembro de El Colegio Nacional y ganador del premio Nacional de Ciencias y Artes, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

2016 Muere Raymond Samuel “Ray” Tomlinson, programador informático estadounidense. En 1971 desarrolló el primer sistema de correo electrónico en ARPANET, red precursora del internet.

