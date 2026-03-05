Aprueba Congreso accesibilidad lingüística e inclusión en la difusión de programas de bienestar y desarrollo social (22:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de marzo. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria, con 32 votos a favor, la Iniciativa de Reforma promovida por la diputada Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, que establece la incorporación del principio de accesibilidad lingüística e inclusiva en la política social, garantizando que la información de los programas de bienestar y desarrollo social sea difundida en español y en lenguas indígenas y afromexicanas, a través de medios físicos y electrónicos accesibles.

Asimismo, dispone que dicha información deberá presentarse en formatos accesibles y de fácil comprensión para las personas con discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras del idioma, erradicar la discriminación y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos sociales.

El dictamen de la Comisión Permanente de Bienestar, Tequio, Inclusión y Fomento Cooperativo, contempla que el Gobierno del Estado y los municipios implementen campañas de difusión que informen sobre requisitos, calendarios, derechos y obligaciones de los programas sociales, observando en todo momento los principios de accesibilidad e inclusión, especialmente para personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad.

De igual forma, se establece la obligación de que la publicidad oficial de estos programas incluya leyendas que refuercen su carácter público y ajeno a fines partidistas, garantizando su uso exclusivamente para el bienestar social.

En regiones con población indígena o afromexicana, las autoridades deberán asegurar la difusión de los programas en lenguas originarias, mediante mecanismos adecuados de comunicación y en formatos accesibles.

En este contexto, la legisladora expresó que el Congreso legisla con una visión social que responde a una realidad histórica que exigía atención, destacando que nadie debe quedarse atrás ni fuera del acceso a los derechos sociales.

Por su parte, el diputado Raynel Ramírez Mijangos, presidente del órgano legislativo, señaló que es fundamental traducir las convocatorias y programas a dichas lenguas, considerando la composición multiétnica, multilingüe y pluricultural del estado.

En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) será responsable de traducir las principales convocatorias y contenidos de los programas sociales, así como de coordinarse con instancias especializadas, instituciones académicas y organismos públicos o privados.

Asimismo, la Secretaría de Finanzas (Sefin) realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación de la reforma, priorizando las zonas de atención y respetando la disponibilidad presupuestaria.

