Trump llama narcotraficante a Petro y anuncia ‘mano dura’ de EE. UU. contra Colombia (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald J. Trump, lanzó fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de “líder del narcotráfico ilegal” y anunció que suspendería toda ayuda económica a Colombia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump afirmó que Petro “fomenta fuertemente la producción masiva de drogas en grandes y pequeños campos en todo Columbia”, y aseguró que “se ha convertido en el negocio más grande del país, por mucho”.

Nuevo enfrentamiento político entre Estados Unidos y Colombia

El exmandatario estadounidense también señaló que su gobierno dejaría de enviar recursos a Bogotá: “A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidios, ya no se harán a Columbia. El propósito de esta producción de drogas es la venta de enormes cantidades de producto hacia los Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”.

Además, advirtió que si Petro no actuaba contra los cultivos ilícitos, “Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera agradable”. Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de Gustavo Petro, quien defendió su gestión y cuestionó la visión de Trump sobre América Latina y la historia.

“Yo respeto la historia, la cultura y los pueblos de los Estados Unidos. No son enemigos míos, ni los siento así. El problema es con Trump, no con los EE. UU. Simplemente Trump no comprende cómo pudieron millones de jóvenes norteamericanos ir a pelear por lo que parecía una causa ajena: la guerra en Europa. Luchaban por la humanidad. El concepto de lo humano, Trump no lo entiende”, afirmó Petro.

El mandatario colombiano también rechazó de manera tajante las acusaciones de narcotráfico. “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”, sostuvo. “Trump está engañado por sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fui yo, el que descubrió sus relaciones con el poder político. Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

