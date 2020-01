Trascendidos y rumores el 19 de enero (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero.

BAJO RESERVA (EL UNIVERSAL)

** No entendieron lo que pasó en el Colegio Cervantes

Ayer en Reynosa, Rodolfo González Valderrama, director de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), se aventó la puntada de decir que con motivo de la tragedia ocurrida en el Colegio Cervantes -en la que un niño asesinó una maestra de su escuela y luego se suicidó- reclasificarán los más de dos millones de videojuegos “con algún tipo de leyenda, letra, color o anuncio” para evitar que los menores de edad tengan acceso a contenido violento. Lo que el funcionario quizá no sabe es que los videojuegos ya tienen una clasificación desde 1994 que se aplica en toda Norteamérica. Pero más grave aún, nos dicen los que han analizado el fenómeno de las balaceras escolares en Estados Unidos, es que en el gobierno federal no sepan que esa discusión sobre la influencia de los videojuegos en la violencia real está superada y que no existe ninguna evidencia científica que vincule una cosa con la otra. Es más fácil atacar a los juegos que al tráfico de armas y al abandono social de los niños.

** En Tlahuelilpan esperaban al Presidente

Quienes extrañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer fueron los familiares de las víctimas de Tlahuelilpan, quienes tuvieron que conformarse con funcionarios de segundo nivel del gobierno federal durante un acto para conmemorar el primer aniversario de la explosión que dejó 137 muertos. Para los deudos, nos dicen, era importante ver al mandatario porque algunos han tenido problemas con la recepción de becas que se les prometió como reparación del daño, entre las que destaca la dirigida a niños huérfanos.

** Papa caliente al INAI

Después de navegar en la opacidad, en el Archivo General de la Nación (AGN), que dirige Carlos Enrique Ruíz Abreu, nos comentan que la decisión de liberar todos los fondos documentales estará en manos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), pues esta semana envió un oficio solicitando al órgano garante de transparencia ejerza sus facultades para decretar que los documentos generados por las corporaciones de inteligencia del Estado Mexicano sean declarados de “interés público”, aun cuando contengan datos personales. Enorme papa caliente la que tiene en sus manos el INAI, pues al mismo tiempo protege el acceso a la información… y la privacidad de los datos.

** Indignados ayer, calladitos hoy

Una nueva caravana migrante llegó ayer a la frontera sur de México, pero lo que más llamó la atención a los sectores sociales que dan seguimiento al tema fue que ni una gota de indignación se generó en las “benditas redes sociales” frente al portazo que las fuerzas de seguridad mexicanas les dieron a los centroamericanos. Cómo cambian los tiempos, nos dicen, pues una acción exactamente igual hace apenas año y medio, pero con otro gobierno al frente, hizo a más de uno rasgarse las vestiduras, mientras que ahora prefieren simplemente hablar de otras cosas.

TEMPLO MAYOR (REFORMA)

** OK… ya estuvo bueno de cotorreo con la “rifa” del avión presidencial. ¿Y en lo demás cómo va México en plena cuesta de enero del 2020?

Las grandes empresas globales dudan invertir ante la falta de certidumbre por las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador.

La generación de empleos -pero empleos de verdad, no las becas de “Jóvenes Construyendo el Futuro”- cayó un 50 por ciento en 2019.

La industria de la construcción, principal motor de la economía en otros años, enfrenta su peor crisis desde el 2009.

El flamante Insabi nomás no funciona y amenaza la salud de los mexicanos, sobre todo la de los pacientes con cáncer y párkinson.

Desde la FGR -y dicen que con el apoyo de la Consejería Jurídica de la Presidencia- se plantea una reforma judicial que pondría a México en niveles similares a los de Venezuela o Cuba.

De la inseguridad y la violencia mejor ni hablamos, dado que el último año fue el que tuvo más homicidios dolosos en la historia reciente, aunque el Presidente haya dicho cuando lo confrontaron con esos datos que “eso sí calienta”.

Y aunque en el mundo de los “otros datos” que maneja López Obrador la ocurrencia de “rifar” el arrendamiento del TP-01 fue un éxito con las benditas redes sociales llenas de comentarios y memes, en el mundo de los datos reales no hay inversión, no hay crecimiento, no hay certeza jurídica, no hay seguridad y ni siquiera hay salud.

¿Y si le plantamos cara seria a esos problemas y dejamos de lado el show de “stand up” que nos recetan de lunes a viernes desde Palacio Nacional? Es pregunta.

** Quien les puso los puntos sobre las íes a los diputados locales de Morena en la CDMX fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Y es que el conflicto al interior de esa fracción que ostenta la mayoría en el Congreso, y que está acéfala desde hace más de un mes, está poniendo en jaque la viabilidad de reformas urgentes y leyes que van muuuy retrasadas.

En una encerrona el viernes, Sheinbaum les puso las reglas del juego: todos los diputados que colocaron a sus allegados en puestos administrativos tendrán que quitarlos y quien encabece la fracción deberá tener el apoyo de dos terceras partes de la misma. Además, la elección de coordinador la organizará la Comisión de Honor y Justicia de Morena y la decisión será respetada.

Todo eso suena muy bien, salvo por un detalle: si la única que puede poner en orden al Legislativo es la jefa del Ejecutivo… ¿en dónde quedó la división de poderes?

TRASCENDIÓ (MILENIO)

QUE en la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma, se revisan los nombramientos hechos por la titular de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Etelvina Sandoval Flores, afín de descartar conflictos de interés.

La causa de esa decisión es que su esposo, Jesús Martín del Campo, es el líder de Morena en Ciudad de México y suele referirse a la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, como “parienta”.

QUE la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, presentará el próximo miércoles su primer informe de actividades ante el pleno de la Permanente del Congreso de la Unión y se vislumbra que no la pasará bien.

El caso es que las bancadas de oposición adelantaron que arremeterán contra ella luego de su polémica elección en el Senado y de que un tribunal federal dio luz verde a un recurso que interpuso el Partido Acción Nacional contra su designación.

QUE dicen en el gobierno federal que la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige Santiago Nieto, pondrá pronto la lupa sobre negocios que se adjudican a Germán Avila Villegas, Hermano del ex gobernador Eruviel Avila, hoy senador priista, y se menciona también una eventual conexión con el ex asesor de Javier Duarte, Pablo Ojeda, actual secretario de Gobierno de Morelos.

Los giros de los negocios en cuestión están relacionados con construcción y operación de carreteras, energía eléctrica, mueblerías y una marca de tequila.

SACAPUNTAS (EL HERALDO DE MÉXICO)

** Apuntes de Seade

Puntualiza el subsecretario de la cancillería para América del Norte, Jesús Seade, sus comentarios sobre elevar en México los salarios de obreros de la industria automotriz a 16 dólares la hora. “Saltar de un brinco”, dice, es “improbable”, pero “subir la montaña, sí (es factible)”. Como sea, menciona, el T MEC fortalecerá al sector, junto con los sueldos y los empleos.

** La nota es que aun existe

Aunque usted no lo crea, todavía existe el PRI en la CDMX. Ayer se realizó el registro de fórmulas para aspirantes a presidirlo de 2020 a 2024. Uno de los suspirantes es el ex diputado local Israel Betanzos, quien arranca con ventaja entre el priismo chilango, y hasta lo apoya Cuauhtémoc Gutiérrez. Va contra Jesús Francisco Flores, conocido como el Niño Terremoto.

** Sensibilizan a militares

Nos hacen ver que en los últimos nueve meses la Sedeña, que encabeza Cresencio Sandoval, aumentó 77 por ciento la capacitación sobre derechos humanos a sus elementos. Fueron 15 cursos impartidos a 82 mil 163 soldados, casi el doble de los 46 mil 385 que lo tomaron en 2018. Pero las quejas siguen: se reciben, en promedio, 40 al día; y en 2018 era una diaria.

** Protocolo para colegios

Ocupados están en el gobierno de Claudia Sheinbaum ante los lamentables hechos en Torreón, Coahuila. No van a esperar a que algo similar ocurra aquí, pollo que ya tienen prácticamente acabado un protocolo de seguridad para escuelas. El autor es el titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, y lo presentará en los próximos días.

** El medio ¿es el mensaje?

Decía el filósofo canadiense Marshall McLuhan que “el medio es el mensaje”, por lo que en la 4T persiste la duda sobre el post que difundió en redes sociales Ivanka Trump, hija y asesora del presidente de EU. Y es que celebró la aprobación del T MEC compartiendo una foto del momento en que lo firmaron Donald Trump, Justin Trudeau… y Enrique Peña Nieto

Compartir