Trascendidos y rumores del 8 de abril (07:45 h)

La noticia es que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, dos de los funcionarios más relevantes de la 4T en este momento por el rol protagónico que están jugando, cada uno desde su frente de lucha contra el Covid-19, ayer aparecieron juntos. Fue en la reunión de coordinación para el tema del abasto en los hospitales de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el antiguo ayuntamiento con representantes del IMSS, el ISSSTE, la Sedena y la Marina. Ambos funcionarios tienen el reto de ampliar la oferta de camas y ventiladores para atender enfermos de Covid-19 en la ciudad, y evitar que pueda presentarse una crisis o un desbordamiento de la demanda de servicios de atención hospitalaria si el número de contagios empieza a ser más veloz.

• La impertinencia de Ruiz Uribe

Al que o no se le da la sensibilidad en momentos delicados o de plano todo lo puede tomar a chiste es al delegado federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Resulta que en una transmisión en vivo, el funcionario aseguró que tras la epidemia por el coronavirus “va a emerger una sociedad mucho más solidaria, y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia —y fue ese el momento en que se aventó una acotación que ni al caso— …las que sobrevivan”. Se empezó a reír y dijo que estaba “bromeando”. Por cierto, que la Secretaría de Salud anunció que en el país han fallecido ya 141 personas por el Covid-19. Así que horas más tarde, en medio del aprieto, Ruiz le trató de componer con otro video… pero ya era tarde.

• Funcionario imprescindible

El que se llevó anoche un importante reconocimiento por su función de facilitar la coordinación entre todas las instancias del Gobierno federal en el proceso de implementación de la estrategia contra el Covid-19 fue David León, coordinador general de Protección Civil. Fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien hizo la mención durante la conferencia de anoche en el salón Tesorería, la cual, por cierto, por la circunstancia actual cada vez tiene más audiencia. “Ha sido un funcionario extraordinariamente efectivo”, mencionó López-Gatell. Y nos hacen ver que el señalamiento no es menor, sobre todo porque implica mover eso que “ya saben quién” define como “elefante reumático”. Así pues.

• Alcaldesa con el virus

La noticia, no tan buena para sus gobernados, es que Patricia Ortiz Couturier fue la primera alcaldesa en la Ciudad de México que dio positivo al Covid-19. La joven de 32 años que dirige la Magdalena Contreras lo informó anoche en un video que subió a sus redes sociales. En su videomensaje no se aprecia que la enfermedad le esté ocasionando malestares mayores, aunque sobre ese punto no abunda, actualmente se encuentra en cuarentena. La morenista aseguró que desde su casa está atendiendo “personalmente” los temas de su demarcación. Habrá que estar pendiente para ver quién es el que sigue y valorar su desempeño a distancia, nos comentan.

• Las reacciones a la cita del Papa

Dos reacciones opuestas a la cita que hizo ayer el Presidente de un mensaje del Papa Francisco relacionado con los pobres: la primera, del padre Alejandro Solalinde: “A los que tanto me han criticado por haber dicho que nuestro Presidente es santo, les recomiendo que vean la mañanera de hoy, martes santo. ¡Qué lección de coherencia evangélica!”. La segunda, de Patricia Mercado, señalando que la acción es contraria al Estado laico: “El Presidente está en ejercicio de sus funciones… le habla a una sociedad diversa en convicciones éticas y religiosas, y, sobre todo, intenta fundamentar en un mensaje eclesiástico una decisión de Gobierno”. Entre otras tantas.

• Segunda reunión segunda

Nos comentan que la reunión que tendrá hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, podría ponerse por momentos interesante y hasta ríspida, ya que ahora se realizará con gobernadores de entidades del Occidente. En esa región se ubica Jalisco, a cargo de Enrique Alfaro, quien desde hace días mantiene un discurso frontal contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el tema de las pruebas que aquél pretende aplicar de manera masiva, pero a las cuales no ha podido acceder. Los encuentros encabezados por la titular de Segob buscan poner acordes en las acciones con las que enfrentan la emergencia sanitaria por el Covid-19. A ver pues, qué acuerdos resultan.