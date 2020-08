Trascendidos y rumores del 29 de agosto (08:00 h)

La Razón

Enterados de la incorporación del experredista Mauricio Toledo a la bancada, las filas y la directiva del PT, para encarrilar su deseo y su intención de asumir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer año de la Legislatura, un sector de Morena usualmente activo en las redes sociales no tardó en plantear cuestionamientos al diputado Gerardo Fernández Noroña exigiéndole que “recapaciten”. Al polémico legislador hoy petista, sin embargo, se le vio responder, usando los propios mensajes de apoyo de sus seguidores, que la vía pragmática es válida si fortalece el proyecto de la 4T. El problema es que la crítica de quienes usualmente no lo suelen cuestionar es hoy que la decisión debilita a la 4T. ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién se impondrá? Al tiempo.

• QUE PT VA CON PÓKER

Nos comentan que mientras el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, y Gerardo Fernández Noroña andaban a la caza de más legisladores para sumarlos a sus filas y consolidarse como tercera fuerza política, los cuatro nuevos integrantes que tiene a partir de este viernes: Mauricio Alonso Toledo, Héctor Serrano Cortés, José Ángel Pérez y el ahora exmorenista Manuel López Castillo, llegaron por su propio pie a las oficinas del líder nacional petista, Alberto Anaya, para concretar el cambio de camisetas. Esto siempre en reuniones por separado, con varias pláticas que estuvieron enfocadas en el futuro de esa fuerza política y considerando las aspiraciones del nuevo póker petista.

• EL CONTRASTE DE GARCÍA CABEZA DE VACA

Así que una vez que concluyó la semana de giras presidenciales por entidades donde gobiernan integrantes de la Alianza Federalista, la conclusión es que, si bien prevaleció la urbanidad política, quien sin apartarse de esos márgenes hizo notar más sus diferencias hacia algunas decisiones y posiciones del centro fue el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El tamaulipeco solicitó al Presidente responder a preguntas “por alusiones personales” hechas en mañaneras. Rechazó señalamientos del caso Lozoya y los que lo han pretendido vincular con el crimen; cuestionó a quienes “andan allá muy campantes en la Ciudad de México, conspirando en cómo debilitar a un gobierno”, y le recordó al mandatario cómo fue perseguido por un Presidente “que intentó meterlo a la cárcel con el famoso desafuero”. Uf.

• AUREOLES, DESTAPE Y ANUNCIO

Y hablando de gobernadores aliancistas, el que ayer dio la nota al destapar su intención de buscar la Presidencia en el 2024 fue el michoacano Silvano Aureoles. “Sí, señor”, respondió a reporteros que ayer le preguntaron directamente si aparecería en las boletas. Pero no sólo eso. También marcó lo que, estima, sería el piso de votación del PRD en esos comicios: al menos 10 por ciento. Incluso adelantó que buscaría contender sin alianzas con el PRI. No fue el único anuncio relevante que planteó. También aseguró que, en una próxima reunión de los integrantes de la Alianza Federalista, los diez mandatarios estatales que la conforman estarían anunciando, si al final es el acuerdo, su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Sería incluso una decisión tomada que no hicieron pública durante la reunión con el Presidente, al que señaló de “burlarse de nosotros”.

• IMPUGNACIONES FÚTILES

Con la novedad de que los spots presidenciales rumbo al Segundo Informe de Gobierno ya causaron reacciones y serán motivo de litigio. Resulta que el PRD presentó una queja ante el INE por considerar que en el mensaje del mandatario en el que asegura que ayudar a los pobres es el centro del Evangelio y menciona al Papa Francisco, viola preceptos de la libertad religiosa, además de que puede influir en las elecciones de Hidalgo y Coahuila. El caso es que, nos comentan, esas líneas son desde hace varios días señalamientos con los que el Presidente está cómodo, por ende, repite en la conferencia mañanera, la cual es más vista que los propios spots.

• VA MÉXICO POR TODAS LAS VACUNAS

El que no quita el dedo del renglón para que México acceda a todas las vacunas es el canciller Marcelo Ebrard, quien ayer dijo en una reunión virtual con legisladores de Morena que nuestro país forma parte de los 190 países que participan en la plataforma multilateral Covax para poder acceder a 18 diferentes proyectos de vacuna, con el objetivo principal de garantizar que todos tengan acceso al menos a un porcentaje del total del medicamento para atender a la población. Así que sostiene permanentes pláticas con representantes de gobiernos de China, Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania y Estados Unidos. Nos comentan que incluso en el supuesto de que no tuviera acceso a las vacunas se buscan en otros países, en la posibilidad de que esos gobiernos decidan aplicarla primero, aquí se mantendrá la intención de concretar cuatro vacunas de manera independiente.