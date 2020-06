Trascendidos y rumores del 25 de junio (07:45 h)

La Razón

Así que el frente de batalla que John Ackerman intenta abrir contra Ricardo Monreal no está encontrando terreno fértil. Ayer el senador mandó un mensaje para tratar de apaciguar la intensidad en formas del académico que la víspera llamó a la bancada morenista a reemplazar a su coordinador luego de resultarle molestas las respuestas que éste le dio a Carlos Loret de Mola en una entrevista, particularmente la de que en su trabajo el periodista es correcto. “Lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos buscar de qué manera podemos todos, impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa pos-covid”, le dijo Monreal, sin ningún viso de descalificación, y con el arropo de la bancada, antes de anticiparle que se seguirá reuniendo con empresarios y con comunicadores. Por la noche, el también conductor insistió en mantener la frontalidad. El líder de la Jucopo en el Senado no dijo más, aunque en sus redes había un mensaje visual: la foto de la reunión de acuerdos ayer en Palacio junto al Presidente.

• VELASCO Y LA COMUNICACIÓN EJECUTIVO-LEGISLATIVO

Y hablando de esa foto de Monreal con López Obrador en Palacio, fue el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, quien, entendiendo la oportunidad, celebró la buena comunicación que hay entre el Poder Ejecutivo y la Cámara alta. “Es vital que haya un diálogo abierto y fluido entre el Presidente López Obrador y el Senado mexicano para buscar el acuerdo de todas las fuerzas políticas en la aprobación de las leyes del T-MEC. Los tiempos que vivimos demandan unidad por el bien del país”, publicó en sus redes sociales el legislador que encabeza a una de las bancadas aliadas de Morena, cuyo apoyo será central para aprobar en un periodo extraordinario las leyes del tratado comercial, a efecto de que el arranque de la vigencia de éste no tenga mayores contratiempos y permita al Ejecutivo, eventualmente, acudir a Washington sin pendientes ni contratiempos.

• OTRA CLASE DE PORFIRIO

El que sigue refrendando el valor de la independencia de pensamiento, sin que nadie pueda llevarle la contra, es el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien decidió expresar su respaldo a la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de presentar una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que permite el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Resulta que Muñoz Ledo escribió un nuevo hilo-dardo de Twitter para, primero, advertir que corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar la procedencia o no de dicho recurso legal y resolver en consecuencia; y, segundo, cuestionar que los integrantes de la bancada de Morena, a la que pertenece, pretendan descalificar a la panista en un escrito en el que usan términos como “inadmisible”, “obstinación”, “sabotear”, “maniobra” y “proceder furtivo”. Nos aseguran que no hay que conocerlo mucho como para saber que lo que al final quería exhibir era la falta de estilo y finura en el quehacer parlamentario. Uf.

• LOS APRECIOS PRESIDENCIALES

Nos cuentan que fueron cuatro los funcionarios que recibieron ayer, de distinta dimensión, según se quiera apreciar, una señal de reconocimiento de parte del Presidente de la República. Olga Sánchez Cordero: “Ella, como ustedes saben, como todos sabemos y además estamos muy contentos con su trabajo, ella es secretaria de Gobernación y nos ayuda mucho”. Jesús Seade, propuesto para ocupar la OMC: “Tiene experiencia, no está al servicio de ninguna potencia, es un profesional, sería un juez que ayudaría a todos, que le daría la razón a quien la tenga, no estaría subordinado a nadie”. David León, coordinador Nacional de Protección Civil: “es un funcionario de primer orden, profesional, trabajador, inteligente, tiene ya instrucciones de cuidar que estas declaraciones de emergencia (por los sismos) no den motivo a corrupción”. Y en la sede del Ayuntamiento, a Claudia Sheinbaum, en el día de su cumpleaños: “Una mujer con ideales, principios, honesta, trabajadora y ejemplo de servidora pública, además de que es su amiga entrañable”. A todos los mencionados los vieron sonrientes todo el día. Ahí la lista de los apreciados.

• REACTIVAN ELECCIÓN DE CONSEJEROS

Con el ritmo que impone la actividad política en tiempos de forzado desconfinamiento resulta que las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión determinaron que la aprobación de las seis leyes del T-MEC quede lista antes del primero de julio, para después meterse de lleno a resolver otro pendiente, que cada vez es más urgente: la elección de los cuatro consejeros vacantes en el INE desde abril pasado. Para ese fin, los legisladores guindas tienen previsto reiniciar el proceso el 6 de julio y luego impulsar un periodo extraordinario para concluir el proceso electivo el 22 de julio. Por lo pronto, versiones en el recinto legislativo de San Lázaro aseguran que del universo final de 60 aspirantes finales, saldrían tres mujeres y un hombre para cumplir con la paridad de género. Con esa información, nos dicen, ya se pueden empezar a armar las quinielas, perdón, las quintetas.

• Y AHORA UNA “BOLA DE NACOS”

Nos comentan que en los tiempos de las videoconferencias y las sesiones a distancia, a las que ha obligado el Covid-19, se corre más el riesgo de enseñar el cobre. Así le pasó ahora a la diputada morenista Mayela del Carmen Salas, quien llamó “bola de nacos” a sus compañeros de bancada en el Congreso de Michoacán. Y es que la legisladora no obtuvo el aval a una propuesta para destinar más recursos a la atención de mujeres víctimas de violencia, iniciativa, cabe acotar, por demás necesaria. Pero resulta que no se fijó que el micrófono de su computadora seguía encendido cuando atendió una llamada telefónica, y como aún estaba encendida por la falta de apoyo, se le escuchó decir a su interlocutor que no le importaba que no la apoyara “esa bola de nacos”. Uf. Nos dicen que lo que nos está enseñando la pandemia en estos menesteres, además de la necesidad de ampliar las destrezas digitales, es que en las plataformas de comunicación a distancia deberían de ampliar, o de plano, hacer inmenso el botón de Mute.