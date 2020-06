Trascendidos y rumores del 24 de junio (07:00 h)

La Razón

Así que ya reveló Asa Cristina Laurell, por qué tuvo que renunciar a su cargo como subsecretaria de Salud la semana pasada. Resulta que además de la “enorme presión” que hubo de parte del secretario de la dependencia, Jorge Alcocer, la exfuncionaria no veía que las cosas en la dependencia se estuvieran haciendo con pensamiento estratégico. Y a ello hay que agregar los cuatro meses que padeció un lamentable desdén, pues simplemente no se le convocaba a participar en la toma de decisiones. El caso es que con su salida ya no se podrá concretar la instrumentación de un modelo en el primer nivel de atención, donde se resuelve el 85 por ciento de los problemas de salud del país, y que traería sus principales beneficios a entidades del sureste. Pese a ello, todo parece indicar que tendrá una nueva posición en el IMSS, de Zoé Robledo, porque ya aclaró Laurell que deja Salud, pero no la 4T.

• ALCANCES DEL EJECUTIVO EN ELECCIONES

En medio de las tensiones que en estos días se han generado entre el Presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, fue el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien precisó algunos de los alcances del planteamiento del Ejecutivo en el sentido de convertirse en guardián de los procesos electorales. El funcionario aclaró que la referencia del mandatario tiene que ver con su intención de evitar que los recursos públicos puedan ser desviados a campañas electorales. “Eso no es intervención, al contrario, eso es cuidar la elección, eso es ser responsable y demócrata”, señaló ayer en una entrevista radiofónica en la que también hizo ver que el origen de la posición de Palacio deriva de que hasta hace un par de años en las elecciones “intervenía todo mundo”. “Pobre sistema electoral que teníamos, recordemos que todos los recursos públicos estaban disponibles a los canales oficiales para que ellos mantuvieran el poder, todos los recursos metidos de mala manera por parte de los empresarios para determinar quién ostentaba el poder”. Por ahí los nortes sobre una discusión que se encendió más hace un par de días.

• EL DESEMPEÑO DE DAVID LEÓN

Nos hacen ver que quien tuvo un muy buen desempeño, en lo que pudiera considerarse como su primera prueba de fuego, fue el coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Y es que ayer, luego del terremoto de 7.5 grados que se sintió con fuerza una docena de estados, es éste el funcionario con quien el Presidente habla en los tres mensajes a la población que difundió en sus redes sociales y en manos de quien deja la responsabilidad de mantener activados los protocolos de atención y también de información sobre los efectos del movimiento telúrico. León Romero, además de ir informando los datos puntuales que el mandatario le solicitaba, atendió ayer varias entrevistas para informar la situación que prevalecía en los estados más impactados. “Te encargo que emitan un boletín a las tres de la tarde. Yo sólo en caso de que haya una situación de gravedad, me vuelvo a comunicar con los mexicanos, te encargamos que sigas cumpliendo con tu responsabilidad como lo estás haciendo”, le dijo el Presidente con acento de confianza.

• MICHOACÁN Y EL RANKING ANTICORRUPCIÓN

Donde por estos días están reportando buenos resultados en la lucha contra la corrupción es en Michoacán, donde gobierna el perredista Silvano Aureoles. Resulta que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Inegi, arroja que la entidad se ubicó en el conjunto de 11 estados que más avances obtuvieron en esa materia, ocupando en esta lista la séptima posición. Por ejemplo en lo que respecta a la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, pasó de 14 mil 847 en 2017 a 10 mil 231 en 2019, lo que representa una reducción del 31 por ciento. El caso michoacano adquiere relevancia a la luz de otros datos reportados por el mismo estudio, según el cual otras siete entidades en vez de mejorar empeoraron en sus registros y otras 14 se quedaron estancadas en sus números pues no se movieron ni para arriba ni para abajo.

• LOS FRENOS AL TREN MAYA

Pues aunque en principio podría leerse como un revés muy duro, nos aseguran que la suspensión definitiva que una juez concedió a organizaciones indígenas de Chiapas contra la construcción del Tren Maya, sí le permite a Fonatur, la dependencia que gestiona la obra, continuar con algunos trabajos. Resulta que la suspensión aplica sólo para obra nueva en Palenque, un tramo en el que no han iniciado trabajos nuevos, por lo que el mantenimiento que ya se da a vías existentes podrá continuar. Y como el amparo se interpuso por un tema relacionado con el temor de que hubiera contagios de Covid-19 en ciertas comunidades, su duración estará supeditada a los periodos de emergencia sanitaria determinados por las autoridades. Lo que es un hecho es que para evitar que el amparo impacte en los tiempos de la obra, Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, ya anunció la impugnación de la resolución. Todo indica que al tren le irán dando apoyo constante para que no se descarrile.

• CONCIENTIZACIÓN Y SANITIZACIÓN

Nos aseguran que es en Guerrero, entidad a cargo de Héctor Astudillo, donde están más que encarriladas las acciones y acuerdos con prestadores de servicios, empresas y navieras, para echar a andar algunas actividades económicas vinculadas al turismo a partir del 1 de julio. El tema, nos dicen, es que aun cuando las cosas están avanzadas, el mandatario estatal se está yendo con pies de plomo, con la idea de mantener a raya los contagios de Covid-19. Así que uno de los puntos en los que más insiste es en el de la aplicación de medidas sanitarias por parte de las empresas, pero también de manera individual entre los propios ciudadanos a quien conmina a acostumbrarse y convencerse de la necesidad de asumir todas las medidas de cuidado y protección para evitar contagiarse o contagiar el coronavirus. En esa ruta van en el estado, en la de la preparación, nos insisten.