Trascendidos y rumores del 22 de abril (07:35 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de abril.

Las señales son claras. La advertencia está hecha. No hay manera de que autoridades estatales y federales digan que no estaban enteradas del riesgo.

Y es que los gobernadores dijeron que sin recursos extraordinarios no se puede hacer frente a una circunstancia extraordinaria. Sus respectivos sistemas de salud podrían quedar rebasados. Algo sucedió, decíamos, que esta vez Mario Delgado sí les creyó. Ojalá no sea demasiado tarde.

No son palabras. Una recesión prolongada se traduce en millones de familias sin posibilidad de tener un empleo y una caída del 10 por ciento del PIB.

Lo importante para México en esta crisis, que ya está en la fase 3, es salvar vidas, los insumos que requiere el Pentágono para sus artilugios se pueden dejar para después. ¿O no?

La emergencia sanitaria trae sorpresas que requieren explicación. Resulta que el Pentágono se quejó porque maquiladoras mexicanas, cerradas por el acecho del Covid 19, no les han surtido materiales que requieren para fabricar pertrechos militares.

Los que terminaron de hornear su propuesta alterna o complementaria a la del Gobierno federal para hacer frente al Covid-19 son los partidos de oposición: PAN, PRI, MC y PRD, que con sendos decálogos, uno de salud y otro económico, convocan a un diálogo nacional. Nos hacen ver que su propuesta es coincidente con la de la 4T en ciertos puntos, pero también busca salida a inquietudes de las clases medias. Plantean que la enfermedad del Covid se pueda considerar como gasto catastrófico, dar más garantías al personal médico que lo atiende, transparentar compras, seguro de desempleo, protección de la cadena de abasto de alimentos, estrategia de seguridad contra violencia y saqueos… Vale la pena estudiarla, nos comentan.

• Don Edelmiro y su impertinencia

Ruidazo el que armó en redes una iniciativa del diputado morenista Edelmiro Santiago Santos, quien propone que las Afores dejen de estar en manos de administradoras privadas y pasen a ser controladas nada menos y nada más que por el Banco del Bienestar. Tanta fue la especulación y los temores que empezó a despertar la propuesta incluso en las propias Afores, que el coordinador de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado, tuvo que salir a aclarar que la propuesta del legislador para modificar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro no es prioridad para Morena ni tiene viabilidad económica alguna. Nos hacen ver que, aunque el tuit dio cierto alivio, alertó de lo que piensan algunos legisladores de la bancada mayoritaria. ¡Uf!

• Un beneficio para Pemex

Una buena noticia para Pemex, nos comentan, es la decisión informada en el Diario Oficial de la Federación de otorgarle un estímulo fiscal de hasta 65 mil millones de pesos, el cual será aplicable a los derechos de utilidad compartida correspondientes al ejercicio 2020 y pagables en marzo de 2021. La decisión es una respuesta del Gobierno federal a la disminución de los precios del petróleo en los mercados internacionales en los últimos meses en los que igual han tenido que ver decisiones geopolíticas, que económicas y de emergencia sanitaria por el coronavirus.

• SOS por crisis migrante

Y donde lanzaron una alerta por el problema que puede generar el tema de los migrantes varados en la frontera norte, cuya cifra podría rondar los 13 mil, fue en Tamaulipas, que gobierna el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Nos comentan que la entidad ya le planteó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, la necesidad de trasladar a los migrantes a espacios adecuados para evitar posibles contagios. Algunos datos sobre el asunto dan cuenta del riesgo que se corre en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros donde los indocumentados no son observados ni atendidos y permanecen, según se ha reportado, sin control.

• Adelantados, en Benito Juárez

Donde los habitantes se han manifestado en redes sociales en favor de las acciones contra los contagios por Covid-19 es en la alcaldía Benito Juárez. Y es que todos los días el equipo de Proximidad Blindar Benito Juárez de Servicios Urbanos realiza jornadas de sanitización en espacios públicos de la demarcación, a cargo de Santiago Taboada. Ayer, por ejemplo, tocó desinfectar edificios habitacionales en las colonias Moderna y Narvarte. Dicen algunos ciudadanos que en las medidas para hacer frente a la pandemia se han adelantado, piensan y son sensibles a las necesidades de los adultos mayores. Sería muy conveniente que algunos alcaldes retomaran el ejemplo, sobre todo en zonas donde la cifra de contagios es muy alta.

• Complejidades del “análisis dinámico ”

Nos hacen ver que en el conjunto de decisiones que anuncian los gestores de la crisis de la pandemia por el Covid-19 no dejan de surgir inquietudes, sobre todo cuando dos datos parecen chocar entre sí. Así ocurrió ayer cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio cuenta de una fecha estimada de retorno a clases en ciertos municipios, que es muy próximo a los tiempos en que se prevé se dará el pico de casos positivos. Luego aclaró que este escenario en realidad depende de que se cumpla adecuadamente el Quédate en Casa. Así que la fecha de retorno es “referencial” y que hay que hacer un “análisis dinámico, día tras día”, para saber si sigue o no. En otras palabras: lo que se dijo sí es, aunque no es, pero también puede cambiar.