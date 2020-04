Trascendidos y rumores del 16 de abril (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de abril.

Como un problema “de comunicación” definió anoche el subsecretario de Salud el caso del reparto de insumos que hizo el Gobierno federal a los estados y que los gobernadores panistas devolverán, con un reclamo adjunto, por su “penosa” calidad. El propio Hugo López-Gatell intentó aclarar que las “batas transparentes”, como él mismo las llamó, no son para uso clínico, sino para uso comunitario de personas que no están expuestas a gran riesgo. Sin embargo, nos hacen ver que en las hojas de envío se asegura que se trata de “batas quirúrgicas” —aun cuando no cumplen con la norma de ser impermeables—. A ver en qué acaba el problema… de comunicación.

• A ventilar la compra

Tremendo lío el que se va a armar si se confirma que la empresa china que en teoría suministrará los dos mil 500 ventiladores que compró México ni siquiera tiene conocimiento del pedido que debe surtir, tal y como lo informó ayer un reporte de Bloomberg. Resulta que la agencia consultó directamente con la empresa fabricante de los equipos y tocó luego base con Levanting Global, compañía que funge como intermediaria en la adquisición. Sobre el tema nos hacen ver que todas las dudas deberían ser aclaradas con prontitud, sobre todo porque el tema de los ventiladores en la actual crisis es más que delicado.

• Ley de Amnistía, prioritari a

Nos cuentan que un tema que acaba de adquirir un carácter prioritario es el de la Ley de Amnistía, cuya aprobación ayer se empezó a procesar en el Senado. La idea de desahogar el asunto, sobre el cual hasta morenistas habían planteado reservas, se puso sobre la mesa de la Cámara alta, tras una reunión que sostuvieron el Presidente y el senador Ricardo Monreal. Existe la preocupación de que poblaciones vulnerables de los centros de readaptación social pudieran verse afectadas por el Covid-19. El tema es que no hay por ahora un protocolo aceptado para legislar en medio de la contingencia, así que el reto será doble.

• La anunciada etapa tre s

Desde ayer, elementos de la Guardia Nacional fueron asignados en 19 estados del país al resguardo de hospitales del IMSS con el objetivo de brindar seguridad a las instalaciones, personal médico e insumos de salud. La decisión se da en medio de una sucesión de decisiones que tienden a reforzar las medidas de confinamiento y de rumores sobre el inminente anuncio de la etapa tres de la contingencia para enfrentar la pandemia por el Covid-19. Nos dan cuenta de que desde el pasado martes, el Presidente ha sostenido reuniones privadas con su gabinete de Salud y autoridades del Plan DN3. La más reciente, la noche de ayer.

• Los dardos de Clouthier

Y el que en estos días, en realidad también otros, anda frontal contra la 4T es Manuel Clouthier Carrillo, quien en sus redes sociales lanza dardo tras dardo. Ayer se refirió a los dichos de “ya saben quién” sobre los deportistas y los comediantes a quienes ha señalado de formar parte de una nueva estrategia de crítica a su administración. “Me caía muy bien porque no opinaba”, dijo AMLO del Chicharito. “Éste es el estilo de la 4T, los quieren callados, con bozal y con correa! O si van a opinar que sea como focas aplaudidoras, que opinen puras porras”, publicó en sus redes sociales el sinaloense. Y así el sentido de varios más.

• Feminicidio, sigue el debat e

Así que Gerardo Laveaga, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, no hizo cliccon las diputadas de la Comisión de Justicia, porque insistió en que el tipo penal de feminicidio tiene un gran contenido simbólico y una gran fuerza para la sociedad, pero planteó que se debe crear uno que permita más eficacia. La declaración no les gustó a legisladoras que criticaron que los investigadores no puedan hacer su trabajo con este tipo penal. Nos aseguran que la idea es que prevalezca como está en el Código Penal, así que dejarán en manos de la Fiscalía definir las salidas a esta diferencia de opiniones.