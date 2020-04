¿Cuáles son sus principales preocupaciones sobre el coronavirus que se mueve por África?

En muchos países donde trabajamos hay una infraestructura de salud pública y salud extremadamente débil. El hecho de que la propagación en África haya sido más lenta que en otros lugares es un poco reconfortante y, con suerte, les da tiempo a los gobiernos para establecer la infraestructura. Desafortunadamente, no hemos visto mucho de eso sucediendo. Hay oportunidades inadecuadas para las pruebas y el tratamiento, y sabemos que es probable que haya muchos más casos de los que se han informado. Además, la pandemia está ocurriendo en medio de otros brotes mortales existentes, como el sarampión y el cólera, que podrían hacer que el coronavirus sea más mortal. También hay un acceso limitado al agua limpia para la higiene y el saneamiento en todo el África subsahariana, incluso en muchos centros de salud.

Con los países más ricos que luchan por contener la propagación de la infección, te preocupa realmente que se mueva a través de África a un ritmo mayor.

¿Cómo están reaccionando los gobiernos al virus de formas que son perjudiciales para los derechos?

Los gobiernos tienen la obligación de educar a las personas sobre nuevas enfermedades y tratar de limitar la transmisión. También deben garantizar la atención a todas las personas enfermas, garantizar que no haya discriminación y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Algunos gobiernos han tardado en responder, y algunos inicialmente sugirieron que la enfermedad es solo entre extranjeros. En muchos países de África, la falta de inversión en salud está perjudicando la capacidad de los gobiernos para monitorear nuevos casos, y estamos viendo una falta de pruebas y tratamiento. Además, hay muy pocos trabajadores de la salud para tratar a todos los que se enferman.

Hasta que Burundi registró sus dos primeros casos el 31 de marzo, el gobierno había afirmado que estaba protegido contra el virus porque “ponía a Dios primero”, mientras que los expertos advirtieron que se necesitaban más pruebas y que los sitios de cuarentena del país eran insalubres y hacinamiento. Sudán del Sur no tiene infecciones registradas , pero eso no significa que no haya ninguna.

Hemos visto un uso excesivo de la fuerza para forzar el aislamiento o la cuarentena, incluso en Uganda, donde las personas que regresan de los viajes a países con registros de infecciones son detenidas a su llegada , llevadas a la fuerza a los hoteles y se les pide que paguen el costo de una estadía en el hotel por hasta 14 dias. El proyecto de ley podría alcanzar los US $ 1,000. Algunas personas se ven obligadas a “ponerse en cuarentena” durmiendo en vestíbulos de hoteles o aeropuertos, pero esto empeora las cosas, ya que estos lugares están llenos de otros viajeros “en cuarentena”.

En Kenia, la policía mató a tiros a un niño de 13 años en Nairobi el 30 de marzo, según se informa para imponer el toque de queda. La policía también utilizó fuerza excesiva en Mombasa y en otros lugares para hacer cumplir los toques de queda.

El gobierno etíope cerró Internet y las líneas telefónicas durante tres meses en el oeste de Oromia, donde está en marcha una operación de contrainsurgencia del gobierno, lo que significa que millones de personas allí no tuvieron acceso a información sobre la pandemia hasta que el gobierno restableció el acceso el 31 de marzo. Esto sucedió después de que los grupos intensamente presionó al gobierno, mostrándole que llegar a las personas con información sobre el coronavirus es esencial para proteger vidas.

En Sudáfrica, hemos visto a la policía disparando balas de goma y cañones de agua para dispersar a las personas sin hogar haciendo fila para comer, diciéndoles que “¡Vayan a casa!”. Estas personas no tienen hogar y la reciente decisión de meterlas en escuelas, edificios de iglesias , estadios y estacionamientos deja poco espacio para el distanciamiento social. Esto también está sucediendo en las comunidades de migrantes donde las personas están en cuarentena.

¿Cómo ignorar a los pobres pone a todos los demás en riesgo?

Esta enfermedad pone a todos en riesgo. Sin embargo, algunas personas están en mejores condiciones de limitar su contacto con otras. Muchas personas pobres tienen trabajos esenciales pero mal pagados. Cosechan alimentos, los venden en mercados o tiendas, conducen autobuses, limpian hospitales o trabajan como empleadas domésticas. Todos estamos conectados en última instancia, y si los gobiernos no encuentran una manera de apoyar y proteger los derechos económicos de las comunidades pobres, nadie podrá aislarse para siempre de este virus.

¿Cómo están reaccionando los gobiernos al virus de manera que respeten los derechos?

Varios gobiernos se movieron rápidamente para frenar la propagación cerrando los viajes: Sudán comenzó a evaluar a los viajeros que ingresan al país a fines de enero . Algunos países están proporcionando servicios de salud ad hoc. En el estado de Lagos en Nigeria, el gobierno está proporcionando artículos para el hogar, incluidos alimentos y productos de limpieza como jabón, a comunidades e instituciones de bajos ingresos.

Los gobiernos deberían comprender los recursos limitados disponibles para las personas de menor estatus económico o que viven en barrios marginales, donde no salir a ganarse la vida por un par de días podría significar la diferencia entre el hambre y la vida. Los gobiernos que intervienen para proporcionar estos servicios son alentadores.

¿Qué podría significar el coronavirus para los países en conflicto?

En lugares donde tiene conflictos continuos como Sudán del Sur , República Centroafricana , Malí , Burkina Faso y el noreste de Nigeria, las personas están especialmente en riesgo. Esto también es cierto para los lugares que albergan grandes poblaciones de refugiados en campamentos en expansión, como Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y Kenia. Estos países con infraestructuras y sistemas de protección social ya debilitados no pueden hacer frente a la propagación del virus. La gran cantidad de personas desplazadas y los desafíos de seguridad en la prestación de servicios de salud a estas poblaciones es extremadamente preocupante.

En Burkina Faso, el número de personas desplazadas por los combates aumentó casi un 1,000 por ciento a más de 765,000 en el último año. En este momento, también tiene el mayor número de casos en África occidental . Dado que las personas desplazadas y los refugiados viven en comunidades de acogida o campamentos densamente poblados, sería especialmente difícil para los gobiernos detener o incluso controlar la propagación de la infección. Deben garantizar el distanciamiento social y proporcionar instalaciones de cuarentena y aislamiento para estas personas.

Los mitos y la información errónea , incluida la percepción errónea de que COVID-19 es un virus extraño, podría generar amenazas contra los trabajadores humanitarios, al tiempo que limita la capacidad de los trabajadores humanitarios para prestar asistencia vital y proteger a los civiles.

¿Quién en África tiene más riesgo cuando se trata del virus?

Todos están en riesgo. En otros lugares, los niños tienen menos probabilidades de contraer el coronavirus y morir. Pero no sabemos si eso también será cierto en África, donde la desnutrición o las coinfecciones, por ejemplo de gusanos intestinales u otras infecciones, pueden hacer que los niños sean mucho más vulnerables.

De otra manera, podemos esperar que lo que hemos visto en otros lugares sea cierto en África. Nos preocupa que el virus se propague a través de prisiones superpobladas, y la mayoría, si no todas, las prisiones en África están superpobladas. Los gobiernos, como Sudán del Sur, que ya ha comenzado a liberar a las personas, deberían considerar reducir a las personas en las cárceles asegurando liberaciones anticipadas y liberando a las personas que se encuentran detenidas arbitrariamente. Un gran porcentaje de las personas detenidas en África se encuentran en prisión preventiva y no han sido condenadas por un delito. Especialmente para los detenidos por delitos no violentos, este es el momento de algunas liberaciones anticipadas.

También nos preocupan los sitios de desplazamiento denso y los barrios marginales urbanos donde tanta gente, incluidas las personas mayores y otras con condiciones subyacentes, viven en espacios reducidos con la familia, por lo que es prácticamente imposible practicar el distanciamiento social o el aislamiento. También nos preocupan las personas con discapacidad, especialmente aquellas que están encadenadas o encerradas en instituciones. Los trabajadores de la salud, la mayoría de los cuales son mujeres, así como las personas mayores, las mujeres en general y los trabajadores migrantes, muchos de los cuales son indocumentados, pueden no tener acceso a la atención médica que necesitan. Las escuelas están cerradas , y los períodos prolongados en el hogar en circunstancias difíciles podrían exponer a las niñas a la violación y el matrimonio infantil.. Además, a diferencia de los países más ricos, las clases en línea o incluso la educación en el hogar pueden no estar disponibles para los niños en África. Pero los servicios mejorados, que incluyen electricidad e internet para los hogares, así como otras comunicaciones, pueden ayudar a garantizar que las familias tengan alternativas a la escuela mientras los niños permanecen en casa por quién sabe cuánto tiempo.

Además, debido a las restricciones de viaje, las personas adineradas y los altos funcionarios del gobierno ya no pueden viajar al extranjero para recibir atención médica. Tal vez esto provocará presión para mejorar la infraestructura de salud en el hogar.

Esta entrevista ha sido resumida y editada

Traducción internet

Human Rights Watch