Trascendidos y rumores del 14 de julio (07:15 h)

Nos comentan que la reunión anunciada para este martes por el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, Francisco Domínguez Servién, con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, habría sido reprogramada por problemas de agenda. Los mandatarios emanados del blanquiazul insistirán en que el encuentro se lleve a cabo a la brevedad, porque están desconcertados por los señalamientos que hizo el viernes pasado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell —quien, por cierto, tiene el total respaldo presidencial—, en el sentido de que hay estados que no aportaban información consistente al semáforo epidemiológico federal, por lo que quieren a la brevedad saber si están en esa lista, aunque también, nos dicen, van a llevar otros datos.

• FRICCIONES EN EL DESCONFINAMIENTO

El tema del desconfinamiento está provocando conflictos, cuya lógica parece radicar en la diferencia de visiones que tienen los que determinan las reglas sobre el manejo de la pandemia y los que las tienen que aplicar. Porque si bien comparten la tarea de domarla, la experiencia de unos está en el dominio de los aspectos técnicos y de los otros en la gobernanza, y si a esto se le agrega el ingrediente político las cosas se pueden poner peor. Y no nos referimos al caso mexicano, sino al de Cataluña, donde además el tema ya se “judicializó” pues una jueza determinó anular un confinamiento drástico que había decretado la Generalitat para enfrentar uno de los mayores brotes tras el desconfinamiento en ocho municipios. A la juzgadora las medidas le parecieron desproporcionadas, gravosas y restrictivas y fuera del ámbito de decisión —hecho que también toca aspectos históricos en la región— en atención al reclamo del fiscal jefe de la ciudad de Lleida. ¿Podríamos con el paso de los días llegar a situaciones así? Al tiempo.

• LA BATALLA MORENISTA EN EL SENADO

Nos aseguran que desde ahora se están moviendo las piezas al interior de Morena en el Senado para lograr colocar a su mejor carta al frente de la Mesa Directiva, actualmente en manos de Mónica Fernández, quien habrá de dejarla el próximo 31 de agosto antes de que inicie el nuevo periodo ordinario el 1 de septiembre. Varios nombres se barajan en el grupo comandado por su coordinador Ricardo Monreal, entre ellos El Jaguar chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar y el poblano Alejandro Armenta Mier. Sin embargo, otra parte de Morena que nos dicen simpatiza con Martí Batres apuesta por Antares Vázquez, Citlalli Hernández, José Luis Pech o Ana Lilia Rivera. Nos cuentan que quien más extraña a Batres en esa Mesa es la oposición, principalmente el PAN, que se quejó de falta de libertad para expresarse durante la gestión de Fernández. Habrá que ver si el relevo puede hacerse de manera tersa o si se sueltan los trancazos que en esos niveles, ya se ha visto en el pasado, son bastante duros, tanto que a veces no funciona lo que algunos denominan operación cicatriz.

• REPRUEBAN LA “LEY DE INVASORES”

Nos hacen ver que no sólo los partidos de oposición se lanzaron contra la polémica iniciativa morenista que pretende prohibir a los dueños de inmuebles sacar de sus propiedades a inquilinos morosos en la CDMX. El gremio inmobiliario también salió expresar su rechazo en lo que ve como un proyecto que no es más que el reflejo de la ignorancia de sus impulsores en materia económica, ya que, de aprobarse, no sólo dejará en desventaja a los arrendadores sino que provocará, según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios local, que un importante flujo de servicios de alquiler se escape por la puerta de atrás y prefiera establecerse en el vecino Edomex, donde ya duermen millones de trabajadores que van y vienen de esta saturada capital. Pero si algo ha llamado la atención es la persistencia de este tipo de iniciativas —como ésta que es promovida por Valentina Batres y Martha Ávila— con las que se golpea en plena espinilla la confianza empresarial. ¿A quién quieren afectar?, se preguntan todos.

• EL ACUERDO DE DURÁN REVELES

Amplísima convocatoria la que logró Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, a su llamado para firmar el Acuerdo Empresarial para la Reactivación Económica. Nos cuentan que obtuvo el respaldo de 22 cámaras industriales, entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial, Concamin, Canacintra, Coparmex y Canirac. El documento sienta las bases para un retorno ordenado y seguro a las actividades económicas, lo que beneficiará tanto a Naucalpan como al Valle de México en su conjunto. El hecho resulta importante porque el municipio que gobierna la morenista es un referente económico, comercial e industrial en el Estado de México y la zona metropolitana. Y todo indica que los empresarios agradecen la actitud proactiva de la alcaldesa, quien entiende del tema pues ella misma, antes de dedicarse a la administración pública, tuvo un papel muy destacado en la iniciativa privada.

• ESPALDARAZO DE FORD A SONORA

Así que la buena noticia es para el estado de Sonora, que gobierna Claudia Pavlovich, pues resulta que la empresa Ford anunció que a partir de octubre arranca en su planta de Hermosillo la producción de su nueva línea Sport del modelo Bronco. Y lo es porque, nos aseguran, este hecho representa un espaldarazo para el estado en al menos cuatro canales: primero, es un reconocimiento a la alta calidad que puede aportar la mano de obra sonorense; segundo, un indicador de que el entorno de paz laboral es propicio para las inversiones; tercero, un mensaje de aprobación a la centralidad que ha tenido la tarea de acrecentar la confianza empresarial, y finalmente, una buena señal de que la estrategia económica, aun en medio de la pandemia por el Covid-19, va por buen camino. “Sonora se ha ganado su lugar para ser considerado en la producción tan importante como ésta y vamos a seguir luchando, a pesar de las adversidades”, celebró Pavlovich.