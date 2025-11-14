Tras recibir seis balazos en la colonia Monte Albán, muere al ser trasladado al hospital (13:32 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Una persona falleció esta mañana tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Monte Albán perteneciente a la agencia municipal de San Martín Mexicapam.

Al menos fueron seis impactos de bala que recibió por sujetos desconocidos quienes luego de cometer el crimen huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Pese a haber sido auxiliado por paramédicos la víctima de quien hasta el momento se desconocen sus generales, falleció cuando era trasladado al hospital para su atención médica especializada.

Personal de la FIscalía General del Estado (FGEO) se apersonaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar una carpeta de investigación por el delito de Homicidio, en tanto, efectivos de cuerpos policiacos montaron un operativo para tratar de dar con los posibles responsables.