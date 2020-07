Tras batalla de 3 meses con el coronavirus, murió la estrella de Broadway Nick Cordero (20:28 h)

“Para el doctor extraordinario de Nicks, Dr. David Ng, ¡usted fue mi médico positivo! No hay muchos médicos como usted. Amable, inteligente, compasivo, asertivo y siempre ansioso por escuchar mis ideas locas o llamar a otro médico por mí. segunda opinión. Eres un diamante en bruto “, continuó Kloots.

“No puedo comenzar a agradecerles a todos lo suficiente por la efusión de amor, apoyo y ayuda que hemos recibido estos últimos 95 días. No tienes idea de cuánto me levantaste el ánimo a las 3 p.m. todos los días mientras el mundo cantaba la canción de Nicks, Live Your Life”. Se lo cantamos hoy, tomados de sus manos. Mientras le cantaba la última línea, “te darán un infierno, pero no los enciendas, mata tu luz no sin luchar. Vive tu vida”, sonreí porque definitivamente peleó. Te amaré por siempre y siempre mi dulce hombre “, concluyó.