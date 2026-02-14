Transmisión de sarampión se incrementa; Salud reporta más de 9 mil casos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. En los últimos meses, el sarampión ha regresado a México con una fuerza que no veíamos en mucho tiempo. Si pensabas que esta enfermedad era cosa del pasado, es momento de poner mucha atención a las cifras oficiales.

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, nuestro país ya acumula 9 mil 351 casos confirmados de sarampión en lo que va del periodo 2025–2026. Lo más preocupante es que tan solo en un día, entre el 11 y el 12 de febrero de 2026, se sumaron 164 nuevos contagios.

Las autoridades están vigilando muy de cerca a otras 24 mil 281 personas que presentan síntomas y son considerados “casos probables”. Esto significa que la cifra de enfermos podría subir muchísimo más en los próximos días.

Lamentablemente, este brote ya ha cobrado vidas. Hasta el momento se han reportado 28 defunciones asociadas directamente al virus.

La gran mayoría de estas muertes, un total de 21, han ocurrido en el estado de Chihuahua. Otras entidades que han reportado fallecimientos son Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y la Ciudad de México.

¿Cuáles son los estados con más contagios?

El virus no se ha quedado en un solo lugar; ya se ha extendido por los 32 estados de la República. Sin embargo, hay zonas donde el peligro es mucho mayor:

Chihuahua : Es el centro del brote con 4 mil 506 casos.

: Es el centro del brote con 4 mil 506 casos. Jalisco : Ocupa el segundo lugar con 2 mil 365 contagios y es donde el virus se está moviendo más rápido actualmente.

: Ocupa el segundo lugar con 2 mil 365 contagios y es donde el virus se está moviendo más rápido actualmente. Chiapas : Registra 543 casos.

: Registra 543 casos. Michoacán : Suma 304 registros.

: Suma 304 registros. Ciudad de México: Cuenta con 217 casos confirmados.

Otras zonas con presencia activa del virus incluyen a Guerrero, Sinaloa, Sonora, Colima y el Estado de México.

A veces pensamos que, por vivir en un estado con “pocos” casos, estamos a salvo. Pero la realidad es que el virus ya está presente en 335 municipios del país.

Un dato que alarma a los expertos es la tasa de incidencia, que mide cuánta gente se enferma por cada 100 mil habitantes. Por ejemplo, en Jalisco, la tasa es muy alta (18.94), lo que significa que el riesgo de contagiarse al salir a la calle o ir al transporte público es elevado.

Incluso en lugares como Colima, que tiene “pocos” casos en total (91), la tasa de incidencia es de las más altas del país, lo que demuestra que el virus se contagia fácilmente entre sus habitantes.

Transmisión de sarampión permanece activa

El hecho de que haya tantos “casos probables” (más de 24 mil) indica que el virus sigue circulando en los mercados, escuelas y centros de trabajo. Las autoridades confirman que la transmisión permanece activa y sostenida, especialmente en el norte y occidente de México.

El sarampión es una enfermedad que se contagia muy rápido por el aire, al toser o estornudar. Mantente atento a los avisos de vacunación en tu unidad de salud más cercana y protege a los más pequeños del hogar.

