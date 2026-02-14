Político asesina a su hijo tras presuntamente descubrir infidelidad de su esposa; deja aterrador mensaje (18:30 h)

Brasil 13 de febrero. La comunidad de Itumbiara, en Brasil, se encuentra bajo consternación tras confirmarse la muerte de Thales Machado, de 40 años, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno local. El funcionario falleció tras quitarse la vida la noche del pasado miércoles después de disparar contra sus dos hijos pequeños.

En este lamentable episodio de violencia doméstica, el hijo mayor de Machado, de 12 años, perdió la vida tras ser trasladado de urgencia a un centro médico, donde no logró sobrevivir a la gravedad de los impactos. Por su parte, el hijo menor, de tan solo 8 años, permanece bajo pronóstico reservado en una unidad de terapia intensiva.

Las autoridades del estado de Goiás han calificado preliminarmente el hecho como un doble homicidio (uno en grado de tentativa) seguido de suicidio. El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) lidera las pesquisas y, hasta el momento, descarta la intervención de terceras personas en la escena del crimen.

Publicaciones en redes sociales: El preámbulo de la tragedia

Horas antes de cometer el acto, Machado, quien era yerno del actual alcalde, Dione Araújo, difundió contenido alarmante en sus plataformas digitales. En una serie de mensajes que posteriormente fueron eliminados, el secretario de Gobierno alegó una presunta infidelidad por parte de su esposa y detalló una profunda crisis matrimonial.

En su carta de despedida, el agresor expresó su afecto por los menores, refiriéndose a ellos como “angelitos” que lo acompañarían, lo que los expertos interpretan como una manifestación de violencia vicaria, una forma de maltrato donde se utiliza a los hijos para causar el máximo daño posible a la pareja.

Reacciones oficiales y luto en Goiás

El impacto político y social del suceso ha llevado a la Alcaldía de Itumbiara a declarar tres días de luto oficial a partir de este jueves 12. Durante este periodo, las actividades administrativas y los servicios públicos de la localidad permanecerán suspendidos en señal de duelo.

Por su parte, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, manifestó su profundo pesar a través de un comunicado oficial:

“La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, señaló el mandatario estatal.

La Policía Civil continúa con el levantamiento de testimonios y peritajes forenses para cerrar el expediente de este caso que ha puesto nuevamente sobre la mesa la urgencia de atender la salud mental y prevenir la violencia intrafamiliar en la región.

