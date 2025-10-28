Torneo relámpago de básquetbol y carrera de resistencia en la Sierra de Juárez (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Con motivo de la festividad anual en honor a “Todos los santos y fieles difuntos”, la comunidad de Cuajimoloyas, Amatlán, Ixtlán, invitan a formar parte de sus eventos deportivos que se llevarán a cabo los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre, con un torneo relámpago de básquetbol y una carrera de resistencia.

Para el lunes 3 de noviembre a las 11:00 de la mañana, se iniciará con la junta previa e inauguración del torneo relámpago de básquetbol, en las ramas femenil y varonil libre, con premios para los tres primeros lugares de cada categoría. Para el martes 4 de noviembre inician los encuentros deportivos a partir de las 8:00 de la mañana.

El mismo martes 4 a las 8:30 de la mañana, se dará el recibimiento de la banda Raíces de mi tierra, de la comunidad de Santa María Yavesía, por la autoridad municipal, club deportivo y pueblo en general. A las 9:00 de la mañana se realizará la junta previa del torneo relámpago de la clase 2008, para después realizar la inauguración del certamen del deporte ráfaga.

A las 18:00 horas se llevará a cabo la premiación a los equipos ganadores en las diferentes categorías participantes. El primer lugar de la categoría infantil varonil obtendrá $5,000 pesos, el segundo $4,000 pesos y el tercero $3,000 pesos. En la juvenil varonil, el estímulo es de $6,000 pesos, el segundo es de $4,500 pesos y el tercero de $3,000 pesos. En la femenil libre, el campeón recibe $8,000 pesos, el segundo $6,000 pesos y el tercero $4,000 pesos. En tanto en la varonil libre, el primer lugar recibe $16,000 pesos, el segundo $12,500 pesos y el tercero $8,500 pesos.

En tanto a las 21:00 horas se efectuará el baile, con la participación del grupo Verídico, de San Pablo Guilá, alternando con el grupo Atrapado, de Santa Catarina Cuixtla. Para el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 de la mañana, se trasladan al cerro Yaa Cuetzi, para una convivencia.

En punto de las 11:00 horas, será el inicio de la carrera de resistencia de 18 kilómetros con ruta en el bosque, para la rama varonil con meta en la punta del cerro Yaa Cuetzi, mientras que la rama femenil participará con una ruta de 6 kilómetros. En la rama varonil el primer lugar obtendrá $3,500 pesos, el segundo en concluir $2,200 pesos, mientras que el tercer sitio $1,200 pesos, finalmente el cuarto lugar recibe $500 pesos. En la rama femenil la premiación es de $1,700 para el primer lugar, $1,300 pesos para el segundo, $900 pesos para el tercero y de $500 pesos para el cuarto sitio.

