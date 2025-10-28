Sin Límites: Al Poder no le gusta ser evaluado: Norma Pimental: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Una mujer combativa; Jornada de Mastografía; se moviliza el PRI

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. La Diputada Local por el Partido Verde Ecologista de México, Norma Estela Pimentel Méndez, se reunió con un grupo de columnistas donde habló de diversos temas, desde su informe y sus posturas políticas.

Una mujer combativa, Licenciada en Derecho por la UDLA; con Maestría en Derecho Empresarial y Fiscal por la Ibero Puebla; un Doctorado en Derecho por la BUAP y Académica, la representante del Distrito 9 que abarca la zona norponiente de la capital y el Municipio de Cuautlancingo, en el restaurante del Hotel Royalty, en el Centro Histórico de Puebla Capital, expresó las siguientes frases:

-A quienes están en el poder no les gusta ser evaluados, pero yo si estoy dispuesta a que me evalúen.

-No pienso en la reelección o en aspirar a la Presidencia Municipal, pero sé que le toca el puesto a una mujer.

-Las mujeres no llegaron para pedir espacio, sino para elevar el estándar de lo público. Cada vez que una mujer toma la palabra en un espacio público, la historia vuelve a escribirse.

-La política debe tener rostro humano, mirada honesta y resultados tangibles. Soy una mujer idealista, reconozco que la sociedad ha perdido la confianza y la credibilidad en los políticos.

-Un avance legislativo fue la creación del Padrón de Deudores Alimentarios, una herramienta que busca combatir la impunidad en los casos de abandono familiar. El padrón no nace del enojo, nace del orden, la responsabilidad y el respeto.

-El Congreso del Estado exhortó al Poder Judicial a poner en marcha el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), un padrón público donde aparecerán quienes no pagan lo que les corresponde a sus hijos o ex parejas, para cumplir con el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

-El objetivo es que las reformas no se queden en el papel y que el incumplimiento tenga consecuencias visibles, pues de acuerdo al INEGI, 3 de cada 4 niños con padres separados no reciben pensión, lo que corresponde que más del 67 por ciento de las madres solteras enfrentan abandono económico.

-En 2023, hubo más de 163 mil divorcios en México, pero solo el 39.6 por ciento incluyó pensión para los hijos; con este Padrón, Puebla se suma a los esfuerzos de hacer justicia y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes que muchas veces quedan en el olvido de los padres”.

-He presentado en el Congreso del Estado 24 iniciativas de reformas para visibilizar a las mujeres en el lenguaje legal del estado.

-El PVEM seguirá creciendo, tenemos 7 diputados locales, 3 federales y gobernamos en más de 30 municipios. Seguiré en el Verde por lealtad.

-Deben prohibirse de manera expresa los tiraderos a cielo abierto en el Estado de Puebla, ante la proliferación de más de 70 sitios clandestinos que representan un riesgo creciente para la población y ecosistema.

-No existe infraestructura adecuada y hay incumplimiento de normas técnicas municipales. Cinco municipios carecen completamente del servicio de recolección de basura, mientras que la mayoría presenta deficiencias estructurales en su gestión de residuos, lo que pone en riesgo la salud de la población que vive en la cercanía de tiraderos y barrancas.

-Por primera vez en la historia de Puebla, 26 mujeres legisladoras integran el Congreso del Estado. Llegamos todas, fuertes, decididas.

JORNADA CONTRA EL CÁNCER

Del 17 de octubre al 7 de noviembre la Fundación Cáritas Puebla, el Club Rotario Líderes de Puebla y el Centro de Diagnóstico Sara Ingrid Ruiz Dorantes, organizan la Jornada Gratuita para la Prevención del Cáncer de Mama, del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2025.

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, las organizaciones altruistas contemplan la realización de 250 estudios gratuitos entre mastografías y ultrasonidos mamarios dirigidos a mujeres a partir de los 40 años.

La Presidenta del Club Rotario Líderes de Puebla, Coca Sevilla Castillo invita a las poblanas a participar en la jornada, ya que tratándose de esta enfermedad, el detectarla a tiempo es crucial.

Para tener citas de mastografías y ultrasonidos mamarios gratuitos es necesario llamar para agendar al número 221 282 9018, y mencionar el Código LÍDERES. Tras haber obtenido la cita, acudir en la fecha y hora acordada al Centro de Diagnóstico Sara Ingrid Ruiz Dorantes, 13 Sur #1701, Barrio de Santiago.

SE MOVILIZA EL PRI

La dirigencia del PRI en el Estado se prepara para las elecciones del 2027, donde se renovará el Congreso del Estado y las presidencias municipales e incluso adopta una política crítica y de denuncias en conferencias de prensa semanales y diversos eventos para reestructurar sus comités seccionales.

Por ejemplo, el dirigente Juan José Castro Justo, afirmó que la Ley de Ingresos de la Federación que propone Morena, aprobada en la Cámara de Diputados, tiene nuevos impuestos que impactarán de manera negativa la economía de las familias mexicanas.

En otra rueda de prensa, Castro señaló que el PRI tiene simpatizantes, militantes y cuadros para competir en todos los cargos de elección popular que se disputarán en los próximos años y que el PRI es la única fuerza política opositora en el estado que ha denunciado de manera permanentemente las atrocidades que ha cometido el Gobierno de Morena.

Se trabaja, expuso Castro Justo, en la revisión de las estructuras de los comités municipales, la construcción de los comités seccionales y el fortalecimiento de los sectores, organizaciones y organismos especializados.

Incluso, se realizó la toma de protesta de los comités de Cuetzalan, Caxhuacan, Huehuetla, Ixtepec, Nauzontla y Olintla.

Acompañaron al dirigente estatal, el Alcalde de Ixtepec, César Hilario Guzmán Vázquez; el ex Alcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava; el Delegado Político, Juan Jorge Galindo Durán; la Presidenta de la Fundación Colosio, Rocío Toxqui Oropeza; la Secretaria de Comunicación Institucional, Maritza Mena Cortés, el Subsecretario de Organización, Felipe de Jesús Morales Lechuga. Además, estuvieron presentes liderazgos regionales, como los exalcaldes de Cuetzalan, Gerson Calixto y Roque Reyes de Nauzontla, así como excandidatos y regidores.

En fin, como escribió Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), en su poema La Página Blanca:

Y vino el desfile de ensueños y sombras.

Y fueron mujeres de rostros de estatua,

Mujeres de rostros de estatuas de mármol,

¡Tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas!

raultorress@hotmail.com

