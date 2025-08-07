Tormenta tropical “Ivo” se aleja del territorio oaxaqueño: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informa que, a las 6:00 horas de este jueves, la tormenta tropical “Ivo” se localizó aproximadamente a 215 kilómetros (km) al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 km al sur de Manzanillo, Colima.

El sistema se desplaza con rapidez hacia el oeste-noroeste a 37 kilómetros por hora (km/h), bordeando las costas del occidente de México con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Debido a su trayectoria lejana y dirección de desplazamiento, no representa peligro directo para el estado de Oaxaca; sin embargo, podrían presentarse efectos indirectos, como lluvias intermitentes de intensidad variable y tormentas eléctricas aisladas.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los vientos moderados y oleaje elevado se mantendrán a lo largo de la línea de costa.

Ante este escenario, se desactivan los avisos de alertamiento para la entidad relacionados con este fenómeno meteorológico.

Las temperaturas para este jueves son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 26 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 21 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 30 grados.

• Costa, mínima de 21 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 13 y máxima de 25 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 30 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 22 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

