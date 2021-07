Tom Daley: Orgulloso de ser gay y oro olímpico (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de julio. Tom Daley es una de las celebridades más reconocidos en los clavados y en el deporte olímpico, ahora se mostró orgulloso de su homosexualidad, aunque confesó su preferencia sexual en 2013.

“Cuando era joven pensaba que no podría lograr nada por ser quien era. Ser campeón olímpico muestra que puedes conseguir lo que sea”, dijo Tom Daley a los medios después de conquistar el oro en Tokio 2020 en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados.

Después de colgarse la medalla, Daley, de 27 años, dejó un emotivo mensaje en la conferencia de prensa: “Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”.

Daley tiene como pareja al actor y ganador del Oscar Dustin Lance Black, quien es 20 años mayor que el medallista olímpico.

“Por lo que se refiere a deportistas, hay en estos Juegos más atletas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes conseguir cualquier cosa”.

No es la primera vez que se refiere a este tema. En 2018 publicó un tuit que tuvo mucho impacto mediático: “Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”.

Con 14 años participó en Beijing 2008 y es el segundo atleta más joven de la historia de Gran Bretaña en hacerlo. Es especialista en la plataforma de 10 metros que lo consagró en Tokio 2020 y comenzó su carrera en el Plymouth Diving Club. Fue campeón británico Sub-18 en 2006.

Luego de sus dos bronces en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016, el que fue considerado niño prodigio ganó por fin en Tokio 2020 su primer oro olímpico a los 27 años, junto a Matty Leeen la plataforma de 10 metros sincronizados. Un juez incluso les dio un 10 en su último salto.

