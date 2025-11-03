Tlaxiaco rinde homenaje a las víctimas de COVID-19 (10:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de noviembre. La tarde del sábado 1 de noviembre, el Ayuntamiento de Tlaxiaco rindió un homenaje póstumo a las personas que fallecieron a causa de la enfermedad respiratoria de Covid-19.

El acto incluyó una ceremonia en el atrio de la parroquia, palabras de reflexión en el Puente de la Despedida y la develación de una placa conmemorativa, así como un monumento histórico en el Panteón Municipal.

En su intervención, el presidente municipal de Tlaxiaco, Jorge Octavio Hernández Martínez, compartió que se reunieron para hacer lo que el dolor y miedo no dejó durante la pandemia de Covid-19.

“Recordamos una época que hoy pareciera lejana, que nos marcó a todos, la pandemia del Covid-19, que nos arrebató familias, nos arrebató certezas y nos arrebató abrazos. Hoy recordamos las camas de hospital, pero también recordamos las camas en casa, donde se buscaba el aire, donde se encendía tal vez una vela, donde la esperanza y la incredulidad se agarraban hasta el último aliento”, agregó.

Hernández Martínez refirió que el sábado 1 de noviembre recordaron la importancia de la familia, motivo por el cual se dieron cita porque las personas no pudieron despedirse como se acostumbra de sus familiares, amigos y conocidos, durante la pandemia de Covid-19, herida que no fue cerrada y sigue doliendo.

“Yo di mi palabra de que en el momento en el que yo tuviera la enorme oportunidad de poder servir, tenía yo este enorme compromiso con todos los que partieron de Covid. Y esa responsabilidad me la eché al hombro para venir a hacer esto que estamos haciendo esta noche, despedirnos como pueblo, como un pueblo que nunca olvida, como un pueblo que les dice a todos los nombres que están ahí, a todas las fotos que están ahí, viven en nosotros”, recordó.

El monumento conmemorativo recuerda las pandemias que han marcado la historia de Tlaxiaco, entre ellas, la enfermedad por coronavirus de 2019, también honra la memoria de 75 personas que fallecieron a causa de dicho padecimiento respiratorio.

El evento se realizó en el marco de la celebración del Día de Todos Santos, y forma parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por mantener viva la memoria colectiva de la comunidad.

