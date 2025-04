“Titularse no debe ser un lujo, sino un derecho”: diputados del PRI presentan propuesta nacional para la titulación gratuita (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. En un pronunciamiento contundente y con tono de urgencia, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, encabezó esta mañana una conferencia de prensa donde, acompañada por el secretario general Jesús Madrid, dirigentes estatales, delegados territoriales, sectores y organizaciones del partido, se presentó públicamente la propuesta de titulación gratuita para estudiantes de nivel superior con promedio mínimo de 8.5.

La propuesta, impulsada a nivel federal por el Diputado Christian Castro Bello, plantea una reforma a la Ley General de Educación Superior para que se eliminen los costos por trámites de titulación en instituciones públicas y privadas, a fin de reconocer el esfuerzo de los jóvenes que han demostrado excelencia académica y, al mismo tiempo, aliviar la carga económica que enfrentan miles de familias mexicanas.

Durante su intervención, Carmelita Ricárdez señaló que “titularse no debe ser un lujo. Esta propuesta representa justicia académica y económica para quienes más lo necesitan. Hoy miles de jóvenes no pueden concluir formalmente su carrera profesional por no contar con el dinero para un trámite que debería estar garantizado por el Estado. La educación no puede seguir siendo una promesa incumplida”.

Por su parte, el secretario general Jesús Madrid enfatizó que México está muy por debajo del promedio internacional en cuanto a personas adultas tituladas. “Solo el 17.4% de los adultos en edad laboral cuentan con un título profesional. Estamos rezagados frente a países como Chile, Colombia o Argentina. El problema es estructural, pero esta es una acción concreta que puede comenzar a cambiar la realidad. Lo que proponemos es viable y responsable: ajustes presupuestales para priorizar la educación, no obras inútiles”, expresó.

La conferencia también contó con la participación de la Secretaria Nacional de la Corriente Crítica, Rebeca Cervantes, quien subrayó la dura realidad que viven los jóvenes de la ciudad: “Muchos estudian, trabajan y aún así no logran titularse. La mayoría enfrenta deudas, y el título profesional se vuelve un trámite imposible. Esta es una propuesta seria, estructurada y con voluntad política de fondo”.

Asimismo, el presidente estatal del Instituto Reyes Heroles, Juan Carlos Salamanca, afirmó que esta iniciativa surge de las necesidades reales que enfrenta la sociedad: “Hemos escuchado a estudiantes, docentes y familias. Esta propuesta no es de escritorio, es de calle, de territorio, de realidad cotidiana”. A su vez, la dirigente estatal del Movimiento PRI.MX, Paula Silva, llamó a no invisibilizar el esfuerzo de miles de jóvenes y sus familias: “Hablamos de madres solteras, jóvenes indígenas, familias que han dado todo por la educación de sus hijos. Esta propuesta tiene rostro humano, y el PRI está con ellos”.

La iniciativa contempla modificar los artículos 67 y 70 de la Ley General de Educación Superior, con el objetivo de que las instituciones públicas de educación superior incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2026, la suficiencia presupuestal necesaria para que este beneficio sea una realidad.

“Desde Oaxaca nos sumamos a esta propuesta nacional. Es hora de que la educación sea una herramienta de transformación real, no un discurso vacío. Vamos a luchar por esta iniciativa en cada espacio, en cada territorio y en cada rincón del país”, concluyó Carmelita Ricárdez.

Al finalizar la conferencia, el delegado territorial del Distrito XV, Eduardo Reyes, inauguró la sección “El PRI Denuncia”, donde se visibilizarán abusos y omisiones del gobierno actual. En esta ocasión alertó sobre el cierre con láminas de puentes peatonales, que hoy son inseguros y opacos. Señaló posible mal uso de recursos públicos y exigió transparencia en las obras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir