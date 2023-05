Tijuana se convierte en ‘cirugilandia’, turismo médico alcanza 26 mil mdp al año (22:00 h) h)

Oaxaca de Juárez, 3 de mayo. México y Estados Unidos comparten un grave problema de salud pública cuya única proyección es empeorar: la epidemia de obesidad, que afecta a cientos de millones de personas en ambos países. Y justo en la frontera entre ambas naciones se encuentra Tijuana, ciudad que se consolida como capital del turismo médico, una creciente industria que avanza hacia la profesionalización con la creación de la Academia de Innovación Quirúrgica, una iniciativa del Instituto Nacional de Medicina Metabólica (IIMM) y Medtronic México, empresa líder de tecnología, servicios y soluciones médicas.

“Tijuana ha sido nombrada la capital de dispositivos médicos. Somos líderes en la fabricación de dispositivos médicos, pero ahora evolucionamos a ser la capital de la industria de Ciencias de la Salud”, explicó Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.

“Tenemos en esta ciudad la capital de turismo médico, donde hoy se generan más de mil 300 millones de dólares en ingresos anuales (equivalentes a unos 26 mil millones de pesos). Recibimos más de tres millones de visitantes que vienen a hacerse diversos tratamientos, hay más de 10 mil empleos en esta industria. En la industria de dispositivos médicos tenemos más de 75 mil empleados y donde hay más de 80 empresas que hacen todo tipo de dispositivos”, añadió Jaramillo, en el contexto de la inauguración de la academia.

La Academia de Innovación Quirúrgica tendrá como objetivo convertirse en un referente en la formación de profesionales de la salud, en el tratamiento e innovación quirúrgica con tecnologías de mínima invasión. Para ello, cuenta con la colaboración de instituciones líderes en el ámbito académico, como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la University of California San Diego (UCSD).

Se espera que este centro capacite a más de 100 profesionales de la salud al año, poniendo a su disposición tecnología de punta para procedimientos de alta especialidad, bajo la instrucción de médicos con reconocimiento internacional.

Medtronic se complace en participar en el proyecto del Academy of Surgical Innovation, ya que estamos convencidos de que contar con médicos bien capacitados permite que más pacientes puedan acceder a una mejor atención en salud. Sabemos que 7 de cada 10 mexicanos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Es por ello que decidimos que en esta primera etapa arrancaremos haciendo énfasis en ofrecer entrenamientos para especialistas en cirugía bariátrica, pero poco a poco iremos integrando más especialidades — Héctor Orellana, vicepresidente y director general de Medtronic México y Centroamérica

Talento médico, clave para Tijuana

Para el presidente del CCE, la apuesta de Tijuana es al talento y a formar a los profesionales que ofrecerán servicios médicos en la ciudad. “Somos la capital de las ciencias de la salud, y aquí no vamos a parar, esta evolución continúa. Tenemos a San Diego (California), que es la segunda ciudad más importante del sector de biotecnología, después de Boston (Massachusetts) y hoy los retos que tenemos para Tijuana y para Baja California, es atraer la industria de biotecnología”.

“México ya es el campeón mundial en obesidad en la población, entonces es un problema salud pública al que tenemos que brindar apoyo y, del lado de Medtronic, apoyaremos brindando tecnología e innovaciones tecnológicas para hacer la cirugías cada vez más seguras, rápidas y económicas y generar acceso a que la mayor parte de los pacientes lo puedan hacer a través de mínima invasión, por lo tanto necesitamos entrenar a profesionales de la salud para que lo pueda manejar de esta manera. No todos los profesionales tienen expertís o experiencia desde su formación en cómo operar por mínima invasión”, explicó Tainá Pizzignacco, directora senior para entrenamiento y educación de Medtronic Latinoamérica, en entrevista con Publimetro.

“En Latinoamérica tenemos todavía 75% de las cirugías metabólicas realizadas de técnica abierta, o sea que se corta al paciente. Esto hace la cirugía mucho más compleja y mucho más demorada, que la cirugía por mínima invasión. A pesar de que la cirugía abierta no es mala, ya sabemos que hay evolución y que la cirugía mínimamente invasiva -en los casos de bariatría- nos brinda mejores resultados clínicos y, en términos de economía en la salud, ahorra recursos porque pasamos menos tiempo con el paciente en el hospital y podemos operar en un solo día a más pacientes que con la técnica abierta”, añadió Pizzignacco.

El cirujano ya no puede trabajar solo. El cirujano de ayer, que trabajaba con un bisturí, ya no existe. Ahora necesitamos trabajar con tecnología, con lo que nos ofrece la investigación en la bioindustria, para poder dar aún mejores resultados a los pacientes — Ariel Ortiz, presidente del IIMM y fundador de la Academy of Surgical Innovation

Turismo médico, una de las principales atracciones de Baja California

José Quiñones, subsecretario de Turismo de Baja California, quien acudió a la inauguración de la academia en representación de la gobernadora Marina del Pilar, afirmó que esta iniciativa representa “un eslabón muy importante en el fomento del turismo de salud y bienestar para Baja California”.

“Con datos del INEGI, en 2017 recibimos alrededor de 2 millones 600 mil visitantes internacionales en Baja California, que venían precisamente por servicios de salud y bienestar. Para 2022, ya tenemos un dato mucho más alto, que son alrededor de 4 millones 200 mil visitantes internacionales que vienen con el fin de atenderse en las diferentes especialidades que se ofrecen tanto en Tijuana, como en Rosarito, en Ensenada, Mexicali y Tecate”, explicó.

Quiñones afirmó que esto da la oportunidad de seguir fomentando y trabajando para promover e incrementar el número de pacientes que visitan Baja California.

“La idea es poder conocer más el perfil de los visitantes, que es alrededor del 24.8% de los visitantes internacionales que recibe Baja California. Nos da la oportunidad de poder diseñar estrategias, ya que el paciente generalmente viene con acompañantes, y pues estas personas también hacen uso y disfrute de servicios turísticos, por lo que podemos diseñar estrategias que nos permitan incrementar la estancia y el gasto de este tipos de visitantes”, comentó el funcionario.

Finalmente, el funcionario afirmó que los visitantes pueden visitar Baja California, que es un estado muy seguro. “Hay múltiples opciones de disfrute, de nuestros atractivos naturales, culturales y otros -como le llamamos- creados por el hombre, como son los servicios médicos y asistenciales”.

“Los invitamos a que visiten las páginas, en este caso, de la Secretaría de Turismo para obtener mayor información y en BajaCaliforniaTravel.com. Ahí pueden obtener toda la información sobre turismo médico, también orientándoles a otras partes donde los clústeres médicos tienen relación del personal calificado que los pueda atender, dónde los cuales les pueden programar su visita y poder obtener información más detallada de los tipos de operaciones, de intervenciones, o en un dado momento también de intervenciones que no necesariamente tienen que ver con una operación, sino para evitar una operación, como puede ser un tratamiento regular”, concluyó.

Ariel Ortiz, cirujano general y cirujano bariátrico, presidente del Instituto Internacional de la Medicina Metabólica (IIMM) y fundador de la Academy of Surgical Innovation.

P: Hablemos de la importancia que tiene en México la medicina bariátrica y por qué Tijuana es clave en este contexto

El problema de la obesidad y la enfermedad metabólica es mundial y es pobremente entendido todavía. No tienes que tener una obesidad intensa o severa para poder tener enfermedad metabólica.

Tan es así, que siete de cada 10 personas que conocemos se van a morir de infarto, de cáncer, de demencia senil, de Alzheimer, de diabetes y todas estas son enfermedades metabólicas. Hace 100 años no moríamos de esas enfermedades, moríamos de infecciones y otras cosas, pero ahorita lo que nos está matando es la enfermedad metabólica.

La cirugía bariátrica no es solo para curar al paciente que está gordito, es para el paciente que tiene sobrepeso, o que tiene hipertensión, el que tiene diabetes, el que tiene colesterol y triglicéridos altos o el que tiene predisposición para un infarto. Incluso, ya se sabe que el paciente con enfermedad metabólica es más frecuente que tenga cáncer.

La cirugía bariátrica -que tiene poco más de 30 años que se inició y se popularizó, porque (la obesidad) es una epidemia mundial- tiene centros a nivel global a los que se les considera expertos, y Tijuana es uno de los epicentros más importantes en el mundo.

P: ¿A quienes van dirigidos los servicios del IIMM?

Tenemos 30 años de experiencia en cirugía bariátrica y metabólica y somos especializados en turismo de salud. El Instituto se inaugura hace un año como resultado de esta larga experiencia, y venimos con una larga trayectoria de excelencia que está manifestada por las cinco acreditaciones de calidad mundial que tenemos. El instituto goza con una popularidad en el extranjero muy importante, ya que operamos 10 o 15 pacientes al día de la Unión Americana, de Canadá y de otras partes del mundo.

Estos pacientes llegan a nosotros, ya sea que nos buscan en línea, o son familiares de algún otro paciente, o es gente que fue referida por otros médicos de Estados Unidos.

Tenemos relación directa con el sistema de salud de la Universidad de California-San Diego, en donde firmamos convenios de colaboración para ayudarles con la altísima demanda que tienen de servicios de salud.

¿A quién está dirigido? Pues está dirigido al paciente con la enfermedad metabólica, cualquier paciente que tenga 20 o 30 libras (9 a 13 kilos) de sobrepeso o más, que sea candidato para cirugía bariátrica.

Incluso, también a pacientes con menos sobrepeso con alguna enfermedad agregada como lo mencionaba: diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, insulina alta. Cualquiera de ellos pueden ser candidatos para una cirugía, porque las cirugías son resolutivas. Yo opero a un paciente con diabetes y a las tres semanas se le normaliza su glucosa, esto ya tenemos años que lo conocemos.

Desde hace 20 años sabemos que la cirugía bariátrica revierte la enfermedad y, por ende, el paciente vive más y no tiene complicaciones ni depende de medicamentos, etcétera. Desafortunadamente, ha sido muy difícil que la sociedad y que el médico general y todas las ciencias afines acepten eso, que ya es un hecho en el mundo científico.

P: ¿Cómo se identifica que la institución es de confianza y, sobre todo, cuáles son las ventajas que tiene el IIMM frente a otros sitios?

Los hospitales -si la tienen- tuvieron que pasar por un proceso riguroso de calificación para poder llegar a tener una acreditación de calidad. Es importante recordar que la calidad en la medicina es igual a seguridad. Al paciente le va a ir mejor si va a un lugar que tiene un reconocimiento, una acreditación.

Una cosa es que el médico haya estudiado hace muchos años y practique la medicina, y otra es que ese médico se mantenga al día y para mantenerse al día pues tiene que tener su certificado. Entonces, esas dos particularidades son muy importantes en el Instituto. Tenemos cinco acreditaciones de calidad mundial y aparte todos nuestros médicos especialmente, los cirujanos, somos cirujanos bariátricos certificados.

P: ¿Cómo es el proceso para que los pacientes se acerquen al instituto y también para el ingreso de los profesionales de la salud?

El Instituto tiene su página, www.iimm.com.mx y ahí van a ver que nosotros nos dedicamos a la excelencia en la práctica médica, a la investigación y a la educación. Hay numerosos socios comerciales con los que tenemos alianzas académicas estratégicas, como con la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de California-San Diego e incluso hay una serie de seminarios en línea con la Universidad de Oxford.

Por otro lado, tenemos diferentes alianzas con la industria médica. Todo esto para poder, no solo darle el máximo resultado al paciente, sino para también poderle ofrecer al médico y al cirujano especialista esta nueva manera de hacer medicina de alta réplica, de alto volumen, de alta especialidad pero ambulatoria.

P: Háblenos de los procedimientos. ¿Cuáles son los más comunes?, ¿han notado que haya algunos que sean “moda”?

La cirugía bariátrica viene en aumento en los últimos 10 años. Habiendo dicho eso, también la epidemia de la obesidad ha seguido incrementando. Entonces, realmente la demanda va a la par con el servicio que se ofrece.

Sí, hay otros tipos de tratamientos. Algunos que son moda y algunos, que posiblemente se considera que se hayan desvirtuado tempranamente y que después ya se aplican correctamente.

P: ¿Quiénes son los que más acuden al instituto?, ¿qué tanto influye estar en la frontera?

80% de mis pacientes son mujeres, la gran mayoría entre 30 y 40 años de edad, aunque tenemos pacientes hasta 70 y a veces 80 años. Estos pacientes vienen predominantemente del suroeste de Estados Unidos (California, Nevada, Arizona, Colorado, Washington) y -generalmente- tenemos, por lo menos, aproximadamente 300 pacientes interviniéndose al mes.

P: Existe una idea general de que este tipo de tratamientos suelen ser muy caros, ¿qué nos puede comentar al respecto?

Una cirugía bariátrica en Estados Unidos cuesta entre 20 mil y 40 mil dólares. Aquí en México cuesta aproximadamente una quinta parte de eso, o hasta menos.

Hay dos fenómenos que suceden: que el ciudadano americano se viene a México porque aquí sí existe el servicio y no le ponen obstáculos y aunque su seguro no lo cobra, pues muchas veces sale más barato que el coaseguro. Pero no solo vienen por el precio, vienen por la calidad, vienen por la experiencia, vienen porque hemos cambiado el servicio médico como tal. Ahora nos dedicamos a la hospitalidad, porque los transportamos, los atendemos, los hospedamos, les damos ese extra de servicio y estamos buscando sus resultados finales, que es no solo el procedimiento, sino la experiencia total.

El hecho de que existen diversos procedimientos aquí en México que no existen en Estados Unidos, atrae al paciente. Especialmente por eso Tijuana es el destino número uno a nivel global de turismo médico.

Los países más visitados para cirugías estéticas y turismo médico

Durante 2021, el total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en el mundo aumentó en un 19.3%, de acuerdo con la encuesta “Procedimientos estéticos / cosméticos realizados en 2021″ realizada por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés).

En 2021 -el dato más reciente, pues los datos del año 2022 está en proceso aún- hubo más de 12.8 millones de procedimientos quirúrgicos y 17.5 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo.

Este aumento de 19.3% muestra una recuperación con respecto a 2020 (año en que se experimentó una caída general del -1.8% en todos los procedimientos y del -10,9% en los procedimientos quirúrgicos debido al impacto de la COVID-19 en la práctica global). Además, revela un incremento sostenido en el número de cirugías estéticas con un aumento del 33.3% en los últimos cuatro años.

Una vez más, Estados Unidos realizó la mayor cantidad de procedimientos en todo el mundo (24.1% del total), con el 30.4% de todos los procedimientos no quirúrgicos y el 15.5% de todos los procedimientos quirúrgicos, seguidos de Brasil (8.9%) y Japón (5.7%). Se estima que EU y Brasil tienen la mayor cantidad de cirujanos plásticos, con más del 30% del total del mundo. Después siguen los países asiáticos con China en el tercer lugar, Japón en el cuarto y Corea del Sur en el quinto.

Los procedimientos quirúrgicos se siguen realizando principalmente en hospitales (43.5% en todo el mundo) o en consultorios (35.6 %). Los países que reciben la mayor proporción de pacientes extranjeros son Turquía, Colombia, México y Tailandia.

Top 10 de países por procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos en 2021

Estados Unidos – 7 millones 347 mil procedimientos Brasil – 2 millones 723 mil 640 procedimientos Japón – Un millón 745 mil procedimientos México – Un millón 270 mil procedimientos Alemania – Un millón 82 mil procedimientos Argentina – Un millón 82 mil procedimientos Turquía – 950 mil procedimientos India – 774 mil procedimientos Italia – 668 mil procedimientos Colombia – 555 mil procedimientos

Países que más turismo médico reciben en el mundo (2021)

Porcentaje de pacientes que asisten de otros países