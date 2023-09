!Terrible! Compañía aplasta con maquinaria a 19 perros vivos y 3 gatos (21:30 h)

Baja California, 4 de septiembre. Un impactante y trágico video circula en redes sociales, donde se puede ver a una activista de Baja California llorando de impotencia ante los trabajos de una empresa que irrumpió en un terreno que estaba acondicionado como albergue para perros en situación de calle o víctimas de maltrato animal.

De acuerdo con el video, compartido por la usuaria de TikTok @adygarcia81, los hechos ocurrieron en el municipio de San Carlos, en Ensenada donde al parecer 19 perros y 3 gatos fueron literalmente aplastados por las máquinas sin importar que los animales estuvieran vivos en sus jaulas.

La activista que se dedica a rescatar animales detalló que construyó el sitio donde ya había logrado resguardar a varios perros y gatos que rescató en situación de calle o que eran víctimas de maltrato animal.

En el video la activista se presenta como Guillermina Galván y declara que es extranjera pero que vive en el país de manera legal, además de que cuenta a detalle cómo se desarrolló el lamentable suceso.

Dos compañías vinieron y tomaron máquinas y destruyeron todo. Ahí había una casa, otros lugarcitos y más de 30 jaulas. Allá están mis cosas con mis animales muertos porque utilizaron las máquinas con los animales presentes, ocupo ayuda, ya no tengo nada”, mencionó.

De inmediato, el video cobró fuerza en las diferentes plataformas y miles de usuarios mostraron su enojo e indignación ante lo que sucedió, incluso asociaciones que se dedican al cuidado y protección de animales también mostraron su molestia.

Me dicen que puedo demandar a las compañías, pero no ayuda a regresarle la vida a mis animales, no quiero que esto le pase a otros seres vivos”, externó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir