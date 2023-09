Gobernador de Veracruz califica de “hechos aislados” los asaltos en Cumbres de Maltrata (23:00 h)

Veracruz, 4 de septiembre. Bajo el término de “hechos aislados”, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, consideró los recientes intentos de asalto ocurridos en la autopista Veracruz-Puebla, específicamente en la zona de las Cumbres de Maltrata.

​En una entrevista realizada este lunes, el líder estatal afirmó que, aparte del intento de asalto que afectó a los miembros de la banda musical Fuerza Regida, en el que perdió la vida un elemento de seguridad, no se han registrado eventos adicionales.

Asimismo, destacó que el despliegue de seguridad en la región está funcionando de manera efectiva.

Además, reiteró que la vigilancia en la zona está a cargo de la Guardia Nacional.

Por otro lado, justificó su ausencia en el Quinto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando razones de salud.

El gobernador explicó que estaba aquejado por una fuerte gripe, pero que no se trataba de covid-19.

“El jueves estuve un poco mal y el médico me recomendó descansar, me tomé este fin de semana, el primer fin de semana completo que me tomo desde que inicié. No fue covid, se trató de flujo nasal y sólo me recetaron paracetamol y descanso”, expresó.