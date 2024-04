Temblor hoy 17 de abril: sismo de magnitud 6.3 sacude Japón (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió este miércoles 17 de abril a Japón, sin que las autoridades emitieran una alerta de tsunami debido al temblor.

El epicentro del temblor se localizó a unos 17 kilómetros de la ciudad de Uwajima, y ocurrió aproximadamente a las 08:14 horas, hora local. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales graves ni víctimas humanas, pero las autoridades continúan evaluando la situación y realizando monitoreo en la región afectada.

BREAKING: MAJOR EARTHQUAKE IN JAPAN WITH 6.4 MAGNITUDE

It hit off the coast of southern Japan near Shikoko Island. pic.twitter.com/A4yZGixA5o

