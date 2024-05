!Qué vergüenza!!, durante los últimos años México ha sido gobernado por políticos “desechables”: Lilia Arellano (16:00 h)

-Las Guerreras del Periodismo-

¡QUÉ VERGÜENZA!!, DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, MÉXICO HA SIDO GOBERNADO POR POLÍTICOS “DESECHABLES”: LILIA ARELLANO

*.- Aun nos faltan muchas “sorpresitas” por parte de López Obrador, en estos últimos cuatro meses de su gobierno

Por Edmundo Cázarez C

-Tercera y última parte-

Foto Adrián Ponce

Oaxaca de Juárez, 17 de mayo. “Los políticos mexicanos no sienten amor, mucho menos, un respeto por su actividad y profesión… ¡Qué vergüenza!!, durante los últimos años, México ha sido gobernado por políticos desechables y carentes de una ética. Antes, ellos mismos se exigían una lealtad y respeto a su actividad, hasta se decían así mismos: “Cómo le voy a fallar a quienes me apoyan y confían en mí, si provengo desde las filas juveniles del PRI o del PAN, sacrificándome todo este tiempo para llegar a ser diputado, senador o gobernador. Ese amor y respeto a su profesión ya no existe, hoy, simplemente, tienen que ser amigos del presidente en turno, eso, es más que suficiente”, expresó la destacada periodista Lilia Arellano, durante la tercera y última parte de la entrevista con EL UNIVERSAL.

Al cuestionarle ¿Si México está preparado para tener una mujer presidente y si pondrá todo en orden?, me dijo: “A mí, me parece ofensivo que se basen en el género para que las mujeres alcancen posiciones políticas… ¡Para eso, hay perfiles!!, y esos perfiles deberían estar perfectamente bien marcados para que puedan ocupar los cargos, ya sean hombres, mujeres o quien sea…” Le volví a preguntar: ¿Vamos, sin importar el sexo?, y respondió: “A estas alturas del partido, ya no nos podemos espantar absolutamente de nada. Insisto, todo, pero todo, tiene que girar sobre perfiles y no sobre cuotas de género, eso, me da mucha pena”

La también galardonada en tres ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo, criticó fuertemente que el general Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, se haya exhibido con fotografías, en todos los periódicos y la televisión junto a Mario Delgado, presidente del partido político MORENA, y más aún, retratándose con los candidatos a cargos de elección popular… “¡Esa no es la doctrina que les inculcan en el Heroico Colegio Militar durante su formación!!” -acotó-

Por último, al preguntarle: ¿Qué es lo que le gustaría encontrar en la mujer que estará al frente del Poder Ejecutivo Federal?, señaló: “Lo que yo quisiera encontrar, es a la mujer que esté suficientemente bien preparada para convertirse en la Primera Presidenta de México” Así mismo, al interrogarle ¿Por qué destruyeron esa imagen sagrada que teníamos de nuestro ejército?, expresó: “Pues con la misma intención que ha tenido López Obrador para destruir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, el INE, y con la que desapareció el FONDEM…” -Volví a preguntar: ¿Un presidente perverso?, y respondió: “Con la misma intención de haber cerrado las escuelas de tiempo completo, la de desaparecer el Seguro Popular, quitar las guarderías…”

Entrevistar a una brillante colega con sobrada experiencia y una gran amiga… A lo Mero Macho, no fue nada fácil, me resultó algo así, como un duelo de esgrima mental. Sus ponencias, exposiciones y artículos que escribe, han sido publicados en libros del Colegio de Abogados, así como en las minutas del Congreso de la Unión. Durante los últimos 25 años, ha conducido programas de radio y televisión en Radio 620 AM y en MXN Noticias, además, sus frecuentes participaciones en la barra de opinión de TV Azteca.

Acompañada de su leal amigo y fiel colaborador, el también destacado comunicador Alberto Pérez Blas, me recibe en las instalaciones de la Agencia MXN Noticias, de la cual, es su directora general.

-¿Qué necesidad tiene López Obrador de estar atacando, denostando e insultando a los periodistas? ¿Qué demonios gana con ello?

-Yo no creo que gane absolutamente nada, mucho menos, que pierda nada, porque ya se le hizo costumbre…

-Esa, es una situación totalmente desigual, cuando dispone de todo el poder y medios a su alcance…

-Claro que es una situación completamente desigual, porque a cualquier ciudadano, le cuesta muchísimo trabajo poder solicitar un derecho de replica en un medio, o simplemente, querer expresar una critica o un simple análisis para publicarlo y hacerlo llegar a quien está dirigido…

-¿Un auténtico abuso de poder?

-¡Exacto!!, López Obrador cuenta con un templete palaciego y todo el poder. En mi caso, puedo criticar, analizar, pero también, creo que todo tiene una base de respeto.

-Recuerdo que con los anteriores presidentes se hacían cantidad de caricaturas políticas sobre ellos, vamos, hasta chistes y no eran tan feroces en sus repuestas…

-En efecto, se hacían hasta obras de teatro sobre ellos, había un respeto mutuo…

-¿Eran presidentes más maduros y con inteligencia?

-¡Tú, ya lo dijiste!!, pero ahora, López Obrador sube a su ring a quien se le ocurra como si fuéramos…

-¿…Objetos desechables o carne de cañón?

-En otros sexenios, creo que hasta hubiera resultado padrísimo que el presidente subiera a un periodista a su ring con categoría y elegancia…

-¿Está actuando como un verdadero patán?

-No creo que encuentre un adjetivo descalificativo apropiado para describir con exactitud A López Obrador, pero la infamia que está cometiendo en contra de todos los periodistas y personas que se le venga en gana. No tiene nombre.

-¿Quién es más bestia, el presidente que insulta y destruye a personas y periodistas o quien se atreve criticar los errores que comete…?

-Criticar no te convierte en un engendro ni en una bestia… Bestia, es aquel que despiadadamente y sabiendo que cuenta con una superioridad en poder y armas, destruye de manera tan cobarde y sin piedad…

-¿Los anteriores presidentes, resultaron unos “santos” junto a López Obrador?

-No creo que debemos caer en comparaciones…

-¿Entonces…?

-Lo que sí queda muy claro, creo yo, es que, durante 18 largos años, existió alguien que denunciara a la mafia del poder. Nada más dime… ¿Acaso hay alguien en la cárcel que perteneciera a esa susodicha mafia del poder?…

-¿Por qué pone tanto énfasis en la existencia de una oligarquía?

-En efecto, desde el inicio de su administración y a lo largo de estos casi ya seis años, habla constantemente de la oligarquía y de los “grandes”, ante un auténtico desconocimiento de pruebas. Se le hace muy fácil arremeter sin piedad, en contra de Claudio X González y que viene resultando un verdadero desamparado junto a Carlos Slim…

-¿López Obrador, habla nada más por hablar?

-Yo me pregunto… ¿en dónde está esa supuesta oligarquía?…

-¿No será que tira la pedrada y esconde la mano?

-En efecto, acaso no es el mismo López Obrador quien se sienta a desayunar con todos ellos y hasta los nombra sus asesores… Los capitales de a de veras, son los que están sometidos ante él.

-Eso, se llama hipocresía…

-¡Pues así es él!! Cómo es posible que durante tantos años, ahora vengan a multiplicar de manera tan escandalosa sus fortunas, cuando se supone que era el gobierno de los pobres.

-¿No que… ¡Primero los pobres!!?

-Insisto, ¿Qué tal? ¡Han multiplicado sus fortunas!!, sobre todo Germán Larrea que era tan mal visto y tan señalado por contaminar ríos y lagunas…

-¿Un verdugo de los mineros que los mantenía como esclavos?

-Pues sí, Germán Larrea es el enterrador de Pasta de Conchos

-¿Sería una muy lamentable coincidencia que la orden de asesinar a Ciro Gómez Leyva, hubiera salido de Palacio Nacional, cuando el papá de quien le disparó a Ciro, formó parte de la “ayudantía civil” que protegía a López Obrador al inicio de su gobierno?

-¡Uff!!, esa, sería una acusación muy directa, mucho menos, podríamos hablar de coincidencias…

-¿Entonces, de qué es, de lo que sí podemos hablar?

-¡Qué buena pregunta!!, de lo que sí podemos hablar, es de realidades. Mira, ya no digamos del presidente, sino de los líderes sindicales, siempre los ves rodeados de sus acompañantes y escoltas, entonces, alguien hace enojar al líder y su acompañante o escolta, es quien se siente “el vengador…”

-¿Comienza a “lucubrar” en chinga?

-¡Exacto!!, por su mente comienza a fluir un sinfín de pensamientos negativos… “Este tal por cual, mi jefe no lo traga, saliendo de aquí, vamos a darle una “calentadita” para que le baje dos rayitas a su desmadre.

-¿Sicarios a sueldo?

-Así es como ellos actúan. Te decía, no solamente los lideres sindicales están rodeados de estos oscuros “personajes”, sino que también, los jefes policiacos. Todos, pero todos, siempre cuentan con “acomedidos” a sueldo, es por ello que se convierten en tan peligrosos para la sociedad.

-¿Años atrás, los funcionarios públicos no eran tan peligrosos?

-No, años atrás, los funcionarios públicos no eran tan peligrosos…

-¿Por qué…?

-Pues porque se esforzaban en seguir una trayectoria…

-¿A los políticos de ahora, les vale madre contar con una trayectoria?

-Ahora, ya no hay ni les interesa una trayectoria

-¿Auténticos políticos “desechables”?

-Es una verdadera vergüenza que durante los últimos años, México haya sido gobernado por políticos “desechables”, como bien lo señalas.

-¿A lo Mero Macho, un político siente amor y respeto por su actividad o profesión?

-Mira querido Edmundo, antes de responderte, permíteme decirte que me tienes impresionada por el amor y respeto que tienes en tu profesión periodística, eres un excelente entrevistador. ¡Te felicito de verdad…!!

-Muchas gracias por el concepto en el que me tienes, pero dime… ¿A lo Mero Macho, un político siente amor y respeto por su actividad o profesión?

-No, la verdad es que no. Antes, ellos mismos se exigían una lealtad y respeto a su actividad política y se decían así mismos: “Cómo le voy a fallar a quienes me apoyan y confían en mí, si provengo desde las filas juveniles del PRI o del PAN, sacrificándome todo este tiempo para llegar a ser diputado, senador o gobernador…etcétera, etcétera”

-¿Nuestros flamantes políticos del Siglo XXI, simplemente, se han prostituido?

-¡Que pregunta tan fuerte!! Quizás, ese amor y respeto a su profesión ya no existe, hoy, simplemente, tienen que ser amigos del presidente en turno, eso, es más que suficiente.

-¿Teniendo México una mujer en la presidencia de la República, a lo mero macho, crees que vaya a poner todo en orden?

-¡Újule!!, te voy a decir esto, a sabiendas de que las críticas son brutales y muchas…

-¡Venga…!!

-A mí, me parece ofensivo que se basen en el género para que las mujeres alcancen posiciones políticas… ¡Para eso, hay perfiles!!…

-¿Los perfiles dentro de una guerra política, están los suficientemente bien marcados?

-Los perfiles deberían estar perfectamente bien marcados para que puedan ocupar los cargos, ya sean hombres, mujeres o quien sea…

-¿Vamos, sin importar el sexo?

-A estas alturas del partido, ya no nos podemos espantar absolutamente de nada. Insisto, todo, pero todo, tiene que girar sobre perfiles y no sobre cuotas de género. Eso, a mí, me da mucha pena y hasta me avergüenza.

-¿A lo Mero Macho, México está preparado para tener una mujer presidente?

-Sí, me parece que sí.

-¿Qué es lo que te gustaría encontrar en esa mujer al frente del Poder Ejecutivo Federal?

-Lo que yo quisiera encontrar, es a la mujer que está suficientemente bien preparada para convertirse en la Primera Presidenta de México

-De las dos candidatas que hay, ¿Por quién te inclinas, se llame como se llame, y crees que esa mujer vaya a poder con el “paquete”?

-¡Vaya pregunta!! Hay situaciones que considero son de sensibilidad… ¡y las mujeres las tenemos!! Una mujer puede sacar muchos renglones que son importantes, sobre todo, para las familias mexicanas. Creo que es muy importante, en ese renglón, a una mujer como presidenta, puede hacer mucho en el aspecto educativo y mucho en lo concerniente a la saludo, pero sí, me preguntaría…

-¿Qué tanto puede hacer en el renglón de la seguridad?

-¡Exacto!!, me quitaste de los labios la pregunta… La seguridad, es uno de los callos más fuertes.

-Las mujeres son muy firmes en sus decisiones…

-Fíjate mi estimado Edmundo, las mujeres, cuando comenzaron a ocupar cargos públicos, se basaba la confianza social en ellas, cuando decían que las mujeres son mucho menos corruptas que los hombres…

-¿Y qué sucedió cuando se fueron destapando algunos casos de corrupción en mujeres, entonces sí, aplicaba aquello de que: “En arca abierta hasta el más justo peca”?

-Cuando se fueron descubriendo casos de una corrupción similar o mayor, fue cuando perdimos esa fama…

-Entonces, ¿Quién podrá defendernos?

-Entonces, habrá que ver si hay o no la intención de combatir esa corrupción…

-¿Simples gritos de auxilio en el desierto de la corrupción?

-Vamos a ver Edmundo… Cómo periodista, ¿te has propuesto la meta de ir a investigar a mujeres, tal y como lo has hecho con los hombres?… Ahora, yo soy quien te pregunto…

-Ja, ja, ja… ¿Machetazo a caballo de espadas?…

-¡Ah!!, ya viste que no es lo mismo estar del otro lado de la grabadora… ¿Verdad que no?

-¡Vaya que me la regresaste directo al corazón…!!

-Por supuesto que te la regreso porque… ¿Qué hubiésemos escrito ver un fulano sentado, como la alcaldesa de Chilpancingo, desayunando con los narcos…? Sin embargo, tampoco hicimos nada cuando aparece el general Secretario de la Defensa Nacional junto a Mario Delgado, presidente de Morena…

-¿Se confunden las formas?

-Es que no tiene absolutamente nada que hacer el Secretario de la Defensa Nacional junto al presidente de un partido político, mucho menos, retratándose con los candidatos…. Ahí, tampoco dijimos nada… Así es que… ¡Por favor, no nos quejemos ahora de todo eso…!!

-¿En dónde demonios quedó el Honor, Valor y Lealtad que le inculcaron al Secretario de la Defensa Nacional durante su formación en el Heroico Colegio Militar para convertirse en un simple sumiso a la voluntad presidencial de López Obrador?

-En esos intentos de destrucción del país que tiene López Obrador…

-¿Así de Maquiavélico es López Obrador?

-Pues ha destruido organismos autónomos, ha destruido dependencias y creo, que también quería acabar con el buen ejemplo, el criterio y la aceptación que teníamos todos acerca de nuestro glorioso Ejército Mexicano…

-¿Como decía Juan Gabriel… ¿Pero qué necesidad?

-¡Exacto!!, no entiendo que necesidad había. Lo comentaba hace un par de minutos con tu nieto. Antes, el ejército mandaba construir sus hospitales, mandó construir el maravilloso nuevo plantel del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, así como todas sus viviendas…

-Los miembros de nuestro Ejército, no estudiaron para ser simples albañiles…

-¡Claro que no!! Acaso no se te hizo extraño, no ver aquellas extraordinarias plataformas de cocinas rodantes para dar de comer a los damnificados en casos de desastres durante el huracán “Otis”, ¿En dónde las tenían guardadas? O bien, cuando desaparecían caminos en Chiapas o Oaxaca, veíamos a esos gloriosos soldados, provistos con pico y pala, auxiliando a la gente en casos de desastre.

-¿Un Plan DN-111, de suma importancia, también pasó a ser rezagado por orden presidencial?

-Lo aplican no del todo, sino nada más para cubrir las apariencias ¿Dónde quedó? En la magnitud del daño que ocasionó el Huracán “Otis”, ya vimos que ni siquiera son buenos para eso. Vamos, hasta se les inunda el AIFA. Tienen escurrimientos en las estaciones y se les hunden los durmientes del Tren Maya, teniendo que parar todos los días para cambiar los tramos. Insisto, los militares no sirven para eso.

-¿Tampoco como administradores, con “jugosas” concesiones que les regaló su Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas?

-No, administradores tampoco pueden ser…

-¿…Por qué?

-Simplemente, porque ellos, nunca han entregado cuentas… ¡jamás!!

-Bueno, el gasto federal contempla un presupuesto asignado tanto para la Sedena como para la Marina…

-Siempre, les han entregado puntualmente un presupuesto que han manejado como han querido, mientras que la población nos quedamos calladitos…

-¿Por qué ese grado de “no me importa”?

-Pues porque siempre ha funcionado así. Vamos, lo que quiero decir, es que en otros gobiernos, en el momento de emergencia que se necesitaba el apoyo del ejército… ¡ahí estaba!!

-A lo Mero Macho… ¿Durante este sexenio, nuestro ejército ha sido propiedad del presidente?

-Mira Edmundo, hace dos sexenios, fue muy criticado cuando un general Secretario de la Defensa Nacional, dijo: “Que el Ejército de México, era un ejército de paz y no un ejército de guerra”

-¿Con un ejército de juguete, somos vulnerables ante un intento de invasión?

-Es que era otra la concepción que teníamos acerca de nuestras fuerzas armadas…

-¿Por qué destruyeron esa imagen sagrada que teníamos de nuestro ejército?

-Pues con la misma intención que ha tenido López Obrador para destruir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, el INE, y con la que desapareció el FONDEM…

-¿Un presidente perverso?

-Con la misma intención de haber cerrado las escuelas de tiempo completo, la de desaparecer el Seguro Popular y quitar guarderías…

-López Obrador pasará como “El Gran Destructor de un fabuloso país?

-No sé si sea el “gran destructor”, pero lo que sí sé, es con todo lo que ha acabado…

-¿En estos últimos cuatro meses que le faltan de su periodo, se atreverá incendiar al país como lo hizo Nerón en Roma?

-Nos vamos a llevar cada “sorpresita” durante estos últimos cuatro meses de su gobierno.

-Lilia, muchas gracias por tu tiempo… ¿Qué sientes ser entrevistada?

-No la tomé como una entrevista, al contrario, me gustó mucho platicar contigo y reconocer tu profesionalismo y entrega que depositas en tu trabajo. A lo Mero Macho, creo que estuvo muy sabrosa la plática… ¡Espero que no me vayas a cobrar derechos de autor!! Ya quiero tener tu próximo libro entre mis manos, que estoy segura será todo un éxito.

