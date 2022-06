¿Te lo perdiste? Tendrás una última oportunidad para ver la alineación de cinco planetas este 26 de junio (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de junio. La inusual alineación de cinco planetas que iluminó el cielo nocturno del viernes 3 de junio con la conjunción de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se mantendrá durante los últimos días del mes, y el viernes 24 de junio fue el día en el que se vio con mayor claridad, según el portal Sky & Telescope, aunque aún hay una oportunidad para verla el domingo 26.

“Este raro evento ocurrió por última vez en el cielo de la mañana en diciembre de 2004. Volviendo al cielo de la tarde, vimos líneas de planetas similares en octubre de 1997 y septiembre de 1995, pero la elongación de Mercurio en esos momentos no superaba los 10°, restringiendo la vista a puntos nítidos”

Sky & Telescope

Alineación 24 de junio Este 24 de junio podrá verse por segunda vez en la alineación de 5 planetas | Foto: Sky & Telescope

Este es el mapa de Sky & Telescope para apreciar la conjunción de cinco planetas en algunas regiones de Norteamérica

¿Cuándo volver a ver la conjunción de los planetas con la Luna?

Según los informes de S&T, la primera conjunción de cinco planetas en 18 años será visible en México sin la necesidad de usar telescopio. La alineación entre Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se posicionará hacia el sureste de la bóveda celeste unas horas antes del amanecer.

De acuerdo con el especialista, Bob King, el 24 de junio no es el único día ideal para ver la alineación de cinco planetas, sino que el 26 de junio también se verá claramente, aunque los astros estarán alineados hasta el día 27. “Si bien no es un evento único en la vida, la próxima oportunidad no será hasta marzo de 2041. Llámame impaciente, pero no estoy haciendo suposiciones sobre el futuro”, dice el experto.

¿A qué hora ver este histórico evento astronómico?

El sábado 25 de junio una buena hora para empezar será a las 4:38 a.m. y dice Sky & Telescope que el domingo 26 de junio “también será un buen día porque Venus y la Luna, delgada como un filamento, se encuentran en conjunción”. La hora para comenzar el domingo es a las 4:48 de la madrugada

Durante todo el mes de junio, la mejor hora del día para ver la alineación de cinco planetas ha sido justo antes del amanecer, por lo que se recomienda incluso contar con un telescopio para poder observar este fenómeno con mayor precisión y nitidez.

Para saber exactamente a qué hora ver la alineación de cinco planetas, lo recomendable es usar la calculadora de amanecer de Time and Date para averiguar cuándo sale el Sol para su ubicación. Para el 26 de junio se estima que el amanecer sea a las 07:00 am

¡Prepara esta rutina para ver la conjunción de cinco planetas?

Para poder observar la conjunción de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se recomienda acudir a un lago, un campo de granjero o un mirador alto con un horizonte este-noreste sin obstrucciones es una ubicación ideal. Venus estará brillante y bajo, con Mercurio a punto de ascender en ese momento.

“Querrá estar afuera un poco temprano para orientarse y encontrar un lugar cómodo para instalarse y disfrutar de la vista”, dice el experto de S&T, recomendando preparar un ambiente cómodo para poder observar la alineación durante todo el tiempo que dure.

La alineación de los cinco planetas a lo largo del mes

El evento astronómico será visible prácticamente durante todo el mes de junio; sin embargo, el 3 y 4 de junio los cinco planetas se mostraron en su máximo esplendor, ya que la separación entre Mercurio y Saturno fue de tan solo 91 grados. El segundo avistamiento sucedió en la madrugada del 24 de junio y el 26 será la última gran oportunidad para apreciar la alineación.

¿Cuándo sucedió la máxima elongación de Mercurio?

Por su parte, desde el 10 de junio comenzó a notarse la elongación de Mercurio en el cielo; sin embargo, el jueves 16 de junio alcanzó su mayor cercanía a la Tierra, lo cual sucederá al mismo tiempo que la alineación de cinco planetas, posicionándose a 23.3° al oeste del Sol.

¿Por qué sucede este tipo de eventos astronómicos?

La conjunción planetaria se da cuando dos o más planetas aparecen alineados en el cielo. El hecho de que todos los planetas orbiten aproximadamente en el mismo plano con respecto al sol hace que estos fenómenos sean relativamente frecuentes, aunque es difícil presenciar una conjunción de cinco planetas.

Que los planetas aparenten cercanía en la bóveda celeste no quiere decir que sus órbitas los hayan llevado a estar “cerca” del uno del otro, sino que es una cuestión de perspectiva desde el punto de vista del observador terrestre.

Aunque se trata de fenómenos frecuentes, una conjunción de cinco planetas es tan inusual que quizá no suceda de nuevo hasta dentro de 19 años aproximadamente. Según los astrónomos, los que cuenten con un telescopio o unos prismáticos suficientemente potentes podrán incluso ver Urano y Neptuno.

¡Todas las conjunciones de junio!

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a lo largo del mes de junio no sólo se verá la conjunción de cinco planetas entre Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, sino que también se presentaron alineaciones de dos cuerpos celestes, así como conjunciones lunares.

11 de junio a las 13:14: Conjunción de Venus y Urano en dirección a la constelación de Aries

18 de junio a las 12:22: Conjunción de la Luna y Saturno en dirección a la constelación de Capricornio

21 de junio a las 13:35: Conjunción de la Luna y Júpiter en dirección a la constelación de Piscis

22 de junio a las 18:15: Conjunción de la Luna y Marte en dirección a la constelación de Piscis

26 de junio a las 08:11: Conjunción de la Luna y Venus en dirección a la constelación de Tauro

27 de junio a las 08:20: Conjunción de la Luna y Mercurio en dirección a la constelación de Tauro

La inusual alineación de astros que se ha mantenido durante todo el sexto mes del año ha entusiasmado a expertos en astronomía, tal es el caso de la propia Diana Hannikainen, quien aseguró que “estaré ahí afuera con mis binoculares, mirando hacia el este y sureste y cruzando los dedos de manos y pies para que todo esté despejado”.

