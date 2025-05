Suspenden la visa de trabajo de Julión Álvarez, cantante cancela sus conciertos (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. Julión Álvarez, el músico mexicano de norteño banda, dio a conocer a través de su Instagram oficial que se cancelaron sus visas de trabajo sin previo aviso, por lo que no podrá viajar a Arlington, Texas, para realizar su concierto en el Auditorio AT&T, donde ya se habían vendido todos los boletos.

Según lo expresado por Álvarez, la cancelación se debe a que la mañana de este 23 de mayo de 2025 recibieron la notificación formal de la anulación de sus visas de trabajo, lo que imposibilita su entrada a Estados Unidos y, por ende, el cumplimiento de su compromiso musical. El cantante enfatizó que la situación está completamente fuera de sus manos y que es la única información que tiene para compartir con su público.

La magnitud del evento cancelado es considerable. El AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys, ya estaba completamente agotado, lo que demuestra la enorme convocatoria de Julión Álvarez. Además, el escenario ya se encontraba montado y todo el equipo de trabajo del artista ya estaba en el lugar, preparado para lo que prometía ser una noche inolvidable.

¿Por qué cancelaron las visas de trabajo de Julión Álvarez?

Ante esta desafortunada situación, Julión Álvarez informó que se tomó la decisión de posponer el evento, aunque no brindó una nueva fecha. Asimismo, aseguró que los boletos adquiridos para el concierto seguirán siendo válidos. Para aquellos que deseen su dinero de vuelta, el cantante indicó que los asistentes pueden exigir su reembolso.

Álvarez finalizó su mensaje ofreciendo “mil disculpas a todos” sus seguidores y agradeció el apoyo, el cariño y el “lleno total que ya esperábamos disfrutar”. Con la promesa de mantener informados a sus fans, Julión Álvarez dejó claro que, si “Dios lo permite”, pronto habrá más noticias sobre la reprogramación del concierto. Esta cancelación representa un duro golpe tanto para el artista como para sus admiradores, quienes anhelaban disfrutar de su música en vivo.

“Un saludo de Julión Álvarez, a todo nuestro público y a quienes mañana nos esperaba en el estadio AT> desgraciadamente tenemos que informarles que el evento no se realizará por causa y motivo de cancelación de nuestras visas de trabajo que hoy por la mañana recibimos formalmente. No tenemos la posibilidad de llegar a EU y cumplir con el concierto. Está fuera de nuestras manos, es lo que tengo de información y puedo compartir. Era un estadio que ya estaba agotado, el escenario ya está montado, el personal del equipo de trabajo ya estaba ahí, no pudimos llegar a abrir ese compromiso. Es lo único que tengo de información, y se tomó la decisión de que se pospone o estaremos a expensas de lo que sigue. Los boletos son válidos aún, a quien guste y puede ir a exigir su reembolso. Muchísimas gracias por el apoyo, cariño y lleno total que ya esperábamos disfrutar. Mil disculpas a todos, si Dios lo permite, estaremos en contacto para darles más información”

