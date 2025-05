Nicolás Jiménez, mexicano radicado en París, recibe medalla del Senado de Francia (19:00 h)

Francia, 23 de mayo. El promotor y difusor de las tradiciones mexicanas en París, Nicolás Jiménez Roldán, recibió un merecido reconocimiento de unas de las instituciones gubernamentales de mayor prestigio del país, el Senado de Francia.

Jiménez Roldán, originario de Cuautla, Morelos, recibió una medalla como distinción, en el marco de la Semana de las Américas y el Caribe y en el 150 Aniversario de la creación de dicha entidad legislativa.

El presidente del Senador, Gerard Larcher, entregó la medalla a Jiménez Roldán. El Presidente del Senado es el garante de la estabilidad de las instituciones y suple al Presidente de la República francesa en caso de que éste fallezca o dimita de su cargo.

La medalla del Senado de Francia, se entrega a los latinoamericanos que han contribuido a consolidar las lazos entre Francia y, en el caso de Jiménez Roldán, de México.Jiménez Roldán es conocido y reconocido en círculos parisinos-latinoamericanos por ser organizador desde hace 34 años de festivales gastronómicos y musicales, exposiciones artísticas, ediciones de revistas promoviendo México.

Además organiza noches mexicanas tales como El Grito de Independencia en

coordinación con la Embajada de México en Francia, conferencias, y ha organizados emanas mexicanas en las principales tiendas departamentales de París como Galería Lafayette y Printemps, entre otras actividades más a lo largo de todos estos años con la Asociación que preside París/México.´

“Es un orgullo recibir este reconocimiento. Cuando llegue a este país, hace ya casi 38 años, mi primer objetivo fue promover México. En aquel entonces las pocas noticias que había sobre México eran en su mayoría negativas, por lo que me motivó a promover la parte histórica, gastronómica y turística que posee nuestro país.

“Gracias a eso y con los pocos medios que tenemos con la asociación París/Mexico, creo que también hemos cooperando a que los lazos entre Francia y México crezcan y se consoliden día con día. Todo lo que he hecho siempre ha sido por el gran amor que tengo por México y por Francia, jamás en espera de un reconocimiento.

“Pero debo reconocer que está medalla que hoy me entregó el Senado de la República Francesa, me llena de mucha felicidad y alegría. Me siento muy contento y orgulloso de este reconocimiento”, señaló Jiménez quien agradeció a la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, por su invaluable apoyo siempre.

Otro de los galardonados fue el entrenador argentino Carlos Bianchi quien jugó y entrenó en varios equipos de Francia.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede central del Senado en Paris con la presencia de senadores de diversos grupos parlamentarios y casi todo los embajadores de América Latina y el Caribe.

